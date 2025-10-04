اقتدار نیروهای مسلح ستون فقرات امنیت کشور است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -امروز شنبه ۱۲ مهرماه، در آیینی رسمی با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، علیرضا شیخعلی معاون قضایی نیروهای مسلح استان، سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان و جمعی از فرماندهان و مسئولان قضایی، حجت‌الاسلام والمسلمین مختار صادقی به‌عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان معارفه شد.

مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری استان در آغاز سخنان خود، با تبریک هفته نیروی انتظامی، هرمزگان را یکی از مهم‌ترین مناطق ژئوپولیتیک ایران دانست که با مرزهای آبی گسترده، بنادر حیاتی و جایگاه ویژه گمرکی و دریایی، نقش مستقیم در ثبات و اقتدار کشور دارد.

وی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر نیروهای مسلح در این استان، قاچاق سوخت را تهدیدی چندوجهی توصیف کرد و گفت: این پدیده دیگر صرفاً مشکل اقتصادی نیست، بلکه به امنیت ملی، سرمایه اجتماعی و زیرساخت‌های کشور آسیب جدی می‌زند و تبعاتی از بحران انرژی تا تصادفات و تخریب زیرساخت‌های ملی به‌همراه دارد.



قهرمانی تأکید کرد که مقابله با قاچاق سوخت باید به‌عنوان مأموریت ملی و اولویت همه دستگاه‌ها، با هماهنگی کامل بخش‌های قضایی، نظامی و امنیتی صورت گیرد.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان نیروهای مسلح را ستون فقرات اقتدار ملی خواند و افزود: هیچ حکومتی بدون نیروهای مسلح منسجم، مقتدر و قانون‌مدار قادر به تداوم حیات سیاسی و اجتماعی خود نیست.

او ضمن قدردانی از خدمات حبیب تکین، رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، خواستار صیانت کامل از حقوق و کرامت انسانی کارکنان و خانواده‌های آنان شد.

علیرضا شیخعلی معاون قضایی نیروهای مسلح استان نیز با گرامیداشت یاد شهدا، مأموریت اصلی این سازمان را پاسداری از خون شهدا و اجرای عدالت دانست: این رسالت خطیر علاوه بر اجرای دقیق قوانین، نیازمند ایمان، تعهد و مسئولیت‌پذیری همه کارکنان است و خدمت در این سازمان استمرار راه شهداست.

وی تقویت روحیه جهادی و معنوی در نیروهای مسلح را عامل پیشگیری از تخلفات و ارتقای انضباط دانست.



سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان نیز حضور در این مراسم را فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان نظامی دانست و اظهار کرد: فرصت خدمت به مردم مؤمن و شریف ایران نعمتی بزرگ و کم‌نظیر است که باید با تلاش بی‌وقفه از امنیت و آرامش جامعه پاسداری کرد.



جاویدان با مرور کارنامه نیروهای مسلح در دفاع مقدس و بحران‌های مهمی چون زلزله کرمانشاه و سیل لرستان، آنها را پناهگاه مردم معرفی کرد و افزود: همدلی بین مجموعه قضایی و نیروهای نظامی پیام وحدت و اقتدار ایران را به دشمنان مخابره می‌کند.



حجت‌الاسلام والمسلمین مختار صادقی رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، امنیت نیروهای مسلح را یکی از پایه‌های اصلی اقتدار ملی دانست و گفت: نیروهای مسلح ایران در سخت‌ترین شرایط از جمله هشت سال دفاع مقدس با دست‌خالی در برابر دشمن ایستادند و امروز نیز در بحران‌ها پشتوانه مردم باقی مانده‌اند.

او بر استفاده از سامانه‌های نوین نظارتی و روش‌های پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات به‌ویژه قاچاق سوخت تأکید کرد و افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری بر کار میدانی و اقدام عملی استوار است و باید با رویکرد علمی و عملی مشکلات را حل کرد، نه با روش‌های سنتی.

این مراسم با تقدیر از خدمات ارزشمند حبیب تکین رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، و اعلام رسمی آغاز مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین مختار صادقی به پایان رسید؛ مسئولیتی که به گفته وی، مجال تازه‌ای برای خدمت جهادی به مردم و ارتقای امنیت کشور خواهد بود.