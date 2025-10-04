باشگاه خبرنگاران جوان - تاکنون دو میلیون مخاطب به تماشای فیلم سینمایی «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیهکنندگی سید ابراهیم عامریان و نويسندگی حمزه صالحی نشستهاند و این فیلم کمدی اکشن توانسته عنوان پر مخاطبترین فیلم سال را از آن خود بکند.
پیش بینی میشود با توجه به رضایت مخاطبان، «مرد عینکی» بتواند در ادامه اکران خود؛ رکورد شکنیهای تازهای بکند.
این کمدی اکشن تازهترین محصول سازندگان «فسیل» است که پرمخاطبترین و پرفروشترین فیلم سینمای ایران است.
بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حيدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.
این فیلم سینمایی محصول عامریان فیلم است.
علاقمندان با مراجعه به سامانههای رسمی بلیت فروشی میتوانند نسبت به تهیه بلیت اقدام نمایند.