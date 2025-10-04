تاکنون دو میلیون مخاطب به تماشای فیلم سینمایی «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی نشسته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکنون دو میلیون مخاطب به تماشای فیلم سینمایی «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نويسندگی حمزه صالحی نشسته‌اند و این فیلم کمدی اکشن توانسته عنوان پر مخاطب‌ترین فیلم سال را از آن خود بکند.

پیش بینی می‌شود با توجه به رضایت مخاطبان، «مرد عینکی» بتواند در ادامه اکران خود؛ رکورد شکنی‌های تازه‌ای بکند.

این کمدی اکشن تازه‌ترین محصول سازندگان «فسیل» است که پرمخاطب‌ترین و پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران است.

بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حيدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

این فیلم سینمایی محصول عامریان فیلم است.

علاقمندان با مراجعه به سامانه‌های رسمی بلیت فروشی می‌توانند نسبت به تهیه بلیت اقدام نمایند.

برچسب ها: فیلم کمدی ، فیلم سینمایی
خبرهای مرتبط
از «الف…امنیت» تا «مانگرو»؛ مرور ژانر پلیسی در هفته نیروی انتظامی
«همه را بکش ۱» روی آنتن شبکه نمایش
تهیه کننده «ماهی در قلاب»: از تمام یتیم‌خانه‌های تاجیکستان تست گرفتیم تا دلیر را پیدا کردیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایش میدانی «هجده هزار و یک»، روایتی از مقاومت مردم خراسان در برابر هجوم بیگانگان است
آخرین اخبار
نمایش میدانی «هجده هزار و یک»، روایتی از مقاومت مردم خراسان در برابر هجوم بیگانگان است
«دو نقطه»؛ روایتی نو از شور نوجوانان برای پاسداشت زبان فارسی
شبکه‌های استانی در مسیر ارتقا به HD
نمایشگاه عکس «تهرانمون» افتتاح شد
«مرد عینکی» پرمخاطب‌ترین فیلم ۱۴۰۴ شد
«قندیل»؛ خاطرات یک عضو سابق سازمان پژاک
هم‌صدایی رادیو با حافظان نظم و آرامش
قدردانی نظام پرستاری از برنامه «کشیک سلامت»
قدردانی ۷۰ پزشکِ هیئت علمی دانشگاه از برنامه «مادر کودک» شبکه سلامت
ویژه‌برنامه «فلسطین الصمود»؛ محاکمه‌ای رسانه‌ای برای جنایات رژیم صهیونیستی
وقتی کودکان رئیس صحنه‌اند؛ سختی‌ها و تغییر مسیر «اعجوبه‌ها» از زبان تهیه‌کننده برنامه
«بوقچی» و جذابیت‌های پرداختن به حواشی مستطیل سبز