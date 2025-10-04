وزیر دفاع گفت: اگر جنگی تحمیل شود، وظیفه ما نظامی‌هاست دفاع کنیم و برایش آمادگی کامل داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر عزیز نصیرزاده در گفت‌وگویی تلویزیونی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال تجهیزات نظامی از طرف آمریکا به منطقه و دیدگاه وی در این زمینه، اظهار کرد: کار‌هایی که در ترابری انجام می‌دهند، ناو می‌آورند و می‌برند، نخستین‌بار نیست. در طول چنددهه گذشته، به‌طور مرتب دیده‌ایم. مسلم است به‌عنوان بخش نظامی باید آماده دفاع از کشور باشیم. این یک اصل است و ارتباطی به نقل و انتقالات نظامی ندارد.

وزیر دفاع با تاکید بر اینکه اکنون کاملاً آماده هستیم، ادامه داد: به‌عنوان بخش نظامی باید آماده باشیم. اما سایر بخش‌های کشور نباید تحت تاثیر عملیات روانی این نقل و انتقالات نظامی قرار بگیرند. ما باید زندگی خودمان را ادامه بدهیم و امور اقتصادی و اجتماعی رو به توسعه باشد. جنگ کنونی هوشمند و ترکیبی از جنگ سخت و نرم است. این روز‌ها بخش نرم این جنگ پررنگ‌تر شده که جنگ شناختی است. 

امیر نصیرزاده تصریح کرد: اینکه مرتب می‌گویند حمله خواهد شد، حمله خواهد شد، می‌خواهند جامعه را دچار معضل کنند و تورم را افزایش بدهند و ثبات اقتصادی را به‌هم بزنند. این بخشی از همان جنگ است. مردم حواسشان به این جنگ شناختی باشد. اگر هم جنگی به ما تحمیل شود، وظیفه ما نظامی‌هاست که دفاع کنیم و این کار را انجام می‌دهیم. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه دشمن را وادار به پذیرش آتش‌بس کردیم؛ اینطور نبود که دلشان به حال ما بسوزد، ما وادارشان کردیم!

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزیر دفاع ، جنگ ۱۲ روزه ، جنگ روانی ، آمادگی نظامی
