باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال چادرملوی اردکان در جریان هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران عصر فردا (یکشنبه) در ورزشگاه تختی میزبان استقلال است. سعید اخباری سرمربی تیم فوتبال چادرملو در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار کرد: در شرایط سختی برابر استقلال قرار گرفتیم. استقلال بزرگ به نظر من یکی از تیمهای خوب امسال است و مدیریت این تیم زحمت زیادی کشیده و بازیکنان خوبی دارد. فشار روی این تیم کار ما را سخت کرده است. این تقابل برای استقلال هم سخت خواهد بود، چون جوانان ما دوست دارند خود را نشان دهند. اگر شرایط زمین اجازه دهد بازی تاکتیکی خواهیم دید. میدانم که هواداران استقلال و پرسپولیس از تیمشان قهرمانی میخواهند. همه عوامل برگزاری مسابقات به دنبال این هستند که حق به حقدار برسد.
وی در ادامه گفت: متاسفانه ما تنها تیمی هستیم که از امتیاز میزبانی استفاده نکردهایم. خیلی پیگیری کردیم که بازی در یزد باشد ولی فردا هم در تهران و غربت باید از استقلال میزبانی کنیم.
وی ادامه داد: همیشه دیتاهایی که وجود دارد نشان از یک پارامتر نیست. اگر تیمی کارت زرد زیاد گرفته نشان از خشن بودن تیم نیست. گاهی یک اخراجی میدهید که به سود تیم است. در بازی با پیکان داور اشتباه کرد و بازیکن ما را اخراج کرد.
او همچنین درباره اینکه آیا به سرمربیگری استقلال فکر میکند یا خیر؟ گفت: استقلال آنقدر پیشکسوت بزرگ و قویتر از من دارد که گزینههای بهتری از من هستند. برای رسیدن به این جایگاه ۱۳ سال دستیار مربیان دیگر بودم. گروه فعلی مربیان استقلال فشار زیادی را تحمل میکنند. مربیان استقلال گروه قابل احترام هستند.
وی ادامه داد: امسال سال دوم حضور ما در لیگ برتر است و بازی برابر استقلال و پرسپولیس فضای خاص خودش را دارد. این موضوع کار مربیان را راحتتر میکند.
او تصریح کرد: در لیگهای دنیا تیمهای اول و تا سوم، دو برابر تعداد بازی که انجام دادند امتیاز دارند. یعنی اگر ۵ بازی انجام شده تیمهای بالانشین ۱۰ امتیاز دارند، اما صدر نشین لیگ ما ۹ امتیازی است. هیچ چیز ما شبیه اروپاییها نیست و نباید مقایسه کنیم. شاید صبر و حوصله مدیران کم است، اما به مربیان حق بدهید که اول به فکر گل نخوردن باشند.