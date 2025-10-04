باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا شریفی، معاون توسعه و فناوری رسانه در شبکه خبر درباره ارتقای کیفیت پخش تصویر شبکههای استانی گفت: درباره ارتقای سطح کیفی تصویربرداری و ارسال تصاویر که مهمترین رکن رسانه ملی است، فناوریهای مختلفی بکار گرفته شده است. مردم خاطرشان هست که ابتدا تلویزیونها به صورت سیاه و سفید بود. بعد تلویزیونهای رنگی شد و مهندسان در دنیا سیستمهای مختلف رنگی را ابداع کردند. ما در یک زمانی از آنالوگ به دیجیتال مهاجرت کردیم.
شریفی با بیان اینکه حلقه وابستهای بین ما به عنوان منتشرکننده عام با مردم به عنوان دریافتکننده وجود دارد، افزود: باید این فناوری از طریق گیرندههای مردم ارتباطگیری شود. بدین ترتیب، ما باید فناوریای را در نظر بگیریم که گیرندهاش در بازار موجود باشد و مردم بتوانند آن را تهیه کنند. در نظام جمهوری اسلامی برای اینکه هزینه به دوش مخاطب گذاشته نشود، این فناوری به صورت هوشمندانه در حال پیادهسازی است. در بسیاری از کشورها از پلتفرمها یا زیر ساختهای متفاوت برای ارسال تصاویر استفاده میکنند، که هرکس نمیتواند تصاویر ارسالی را دریافت کند. چراکه باید گیرنده خاص داشته باشد، تلویزیون هوشمند داشته باشد و هزینه پرداخت کند. اما ما برحسب قانون و اعتقاد نظام جمهوری اسلامی باید سیگنالمان را رایگان توزیع کنیم، که بسیار برایمان هزینهآور است.
معاون توسعه و فناوری رسانه ادامه داد: ما همیشه در ارتقای تصاویرمان شکاف داریم. چون باید محتوای متناسب آماده شود، تا آنتن در چرخه تولید وقفه نداشته باشد؛ بنابراین اگر ما از SD به HD با وضوح بالا حرکت کردیم، باید زمانی را طی کنیم تا تولیدات HD هم داشته باشیم. در کل، این چرخه بسیار هزینهبر است. گویا میخواهیم یک صداوسیمای دیگر در شهر دیگری ایجاد کنیم. باید از نو دوربینها، کابل و... را تغییر داد. چون این فناوری جدید از پهنای باندی که استفاده میکند که بیشتر است، تا وضوح بالاتری نشان دهد. دیگر این فناوری با دستگاههای قدیمی کار نمیکند، چون وضوحشان افزایش یافته است.