باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا انگشتباف با اشاره به مطالعات ترافیکی جدید برای شهر قم اظهار داشت: بر اساس این مطالعات، اولویت احداث خط دو مترو برای شهر قم سه برابر بیشتر از خط یک ارزیابیشده است.
به گفته وی، مسیر پیشبینیشده این خط از شهرک شهید رئیسی در پردیسان آغاز شده و پس از عبور از پردیسان، بلوار غدیر، دانشگاه قم، شهرک قدس، میدان مفید، بلوار صدوقی، بلوار امین و میدان جانبازان، به سمت حرم و خیابان امام امتداد خواهد یافت تا مناطق مهم و مسافرخیز شهر را پوشش دهد.
مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری قم از تأمین دستگاه حفار موردنیاز این پروژه خبر داد و افزود: با مذاکرات انجامشده با قرارگاه خاتمالانبیا، دستگاه حفار تأمین شده و پیشبینی میشود امسال در سایت مستقر شود و حفاری تونل از سال آینده آغاز شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش تأمین مالی این پروژه بزرگ اشاره کرد و گفت: برای حل چالش تأمین مالی که نیازمند حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تنها برای بخش تونلسازی است، رویکرد جدیدی در انعقاد قراردادها اتخاذ شده است که بر این اساس، قراردادها بهصورت ۵۰ درصد نقدی و ۵۰ درصد غیرنقدی با پیمانکاران منعقد میشود تا فشار مالی بر شهرداری کاهش یابد.
انگشتباف در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه با پیگیری جدی شورای شهر، نمایندگان مجلس و تأکید مدیریت شهری در حال پیشبرد است.
منبع: سازمان حملونقل ریلی شهرداری قم