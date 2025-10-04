باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - ناهید پرویزپور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، کودکان را مهم‌ترین سرمایه انسانی و ستون فقرات توسعه پایدار کشور دانست

وی با اشاره به نقش کودکان در آینده اقتصادی کشور، گفت:برنامه‌ریزی برای آگاهی‌بخشی به کودکان و نوجوانان نسبت به داشته‌های فرهنگی و آداب و رسوم امری ضروری است.

پرویزپور بر مسئولیت کودکان در حفظ فرهنگ و هویت ملی نیز تأکید کرد و افزود:وظیفه خطیر کودکان در حراست از فرهنگ عمومی، ملی و هویت ایرانی و پاسداری از تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

توانمندسازی و پیشگیری از آسیب‌ها

مدیرکل امور اجتماعی استان، آموزش کودکان در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی را ضروری دانست و تصریح کرد:برگزاری کارگاه‌های آموزشی، توانمندسازی و افزایش سطح تاب‌آوری کودکان امری ضروری است.

وی همچنین بر اهمیت حمایت ویژه از کودکانی که از نظر هوش و استعداد برجسته هستند، اما حمایت کافی از خانواده دریافت نمی‌کنند، تأکید کرد و از آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری خواست تا در پرورش استعدادهای آنان فعال باشند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای پوشش جامع برنامه‌ها

پرویزپور با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک و پیوستن ایران به آن در سال ۱۳۷۲، گفت:مسئولیت کودکان تنها بر دوش آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری نیست؛ بلکه تمامی دستگاه‌ها از جمله بهداشت، درمان و مهارت‌آموزی وظایف مهمی در قبال کودکان دارند.

وی بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های هفته ملی کودک و فراتر از آن تأکید کرد

مدیرکل امور اجتماعی لرستان پیشنهاد برگزاری اردوهای یک روزه و علمی برای کودکان را مطرح کرد و افزود:آشنایی کودکان با محوطه‌های تاریخی استان، از جمله محوطه‌های پیش از تاریخ خرم‌آباد، می‌تواند هم سرگرم‌کننده و هم آموزشی باشد.