باشگاه خبرنگاران جوان - پنجاه و یکمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک صبح امروز به میزبانی کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
این نشست با دستور جلسه انتخاب شعار کاروان ایران در بازیهای همبستگی اسلامی ریاض آغاز شد و در نهایت به اتفاق آراء همانند بازیهای بحرین، "امید ایران" به عنوان شعار کاروان سفیران اقتدار مصوب شد.
در ادامه حجت الاسلام سرلک رئیس کمیسیون پیرامون سیاستهای تیم رسانهای اعزامی به بازیها نکات کوتاهی مطرح کرد و برخی اعضا نیز نظرات خود در این خصوص را بیان کردند.
رئیس کمیته ملی المپیک هم گزارشی از مصوبات و اقدامات کمیته در خصوص بازیهای ریاض و رویکردهای رسانهای و فرهنگی ارائه کرد.
پنجاه و یکمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با حضور حجت الاسلام علی سرلک (رئیس کمیسیون)، خانم مریم جلالی، غلامحسین شعبانی، علیرضا معاف، مسعود معینیپور، وحید یامینپور، محمدکاظم حججی، محمد مهدی واقفی و سید رضا طاهری اعضای کمیسیون برگزار شد.