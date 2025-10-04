معاون اجتماعی سازمان انتقال خون گفت: در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۶۴ واحد خون اهدا شد و شاخص اهدای خون ۱.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام میرزایی معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران روز شنبه با اشاره به رشد ۱۴ درصدی آمار اهدای خون در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: این افزایش آمار در پی فراخوان‌های مکرر و دعوت گسترده مردم به مشارکت با همکاری قابل توجه و موثر رسانه‌ها صورت گرفت و امیدوارم این حمایت هموطنان از بیماران نیازمند به خون استمرار یابد و در ماه‌های آینده نیز شاهد رشد مناسب اهدای خون باشیم.

وی تاکید کرد: برای اینکه میزان افزایش اهدای خون با میزان نیاز افزاینده مراکز درمانی به خون و فراورده متناسب باشد، استقبال بیشتر هموطنان از اهدای خون ضروری است تا در دراز مدت تامین ذخایر در وضعیت مناسب و ثابت قرار گیرد.

میرزایی افزود: در شهریور ۱۹۲ هزار و ۶۶۲ واحد خون در سراسر کشور اهدا شده است و استان سیستان و بلوچستان در طی این مدت با نزدیک به ۵۳ درصد رشد آمار اهدای خون، یزد با بیش از ۳۹ درصد و استان گیلان با نزدیک به ۳۰ درصد بالاترین افزایش آمار اهدا در این بازه زمانی را به ثبت رسانده‌اند.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران افزود: طی این مدت نزدیک به ۵۶ درصد از خون اهدایی توسط اهداکنندگان مستمر تامین شد.

افزایش شاخص اهدای خون بانوان در نیمه نخست امسال

وی از افزایش شاخص اهدای خون بانوان در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: اکنون شاخص اهدای خون بانوان نزدیک به پنج درصد اهدای خون کشور است و بانوان استان‌های خراسان شمالی با شاخص نزدیک به ۹ درصد، لرستان بیش از ۸ درصد و قزوین بیش از ۷ درصد بالا‌ترین سهم اهدای خون درکشور را به خود اختصاص داده‌اند.

میرزایی تاکید کرد: شیب افزایشی شاخص اهدای خون بانوان مرهون تفاهم نامه‌های همکاری، پویش‌های متعدد و فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی انجام شده برای اهدای خون بانوان و انگیزه همدلانه آنان برای اهدای خون در حوادثی است که در ۶ ماه گذشته شاهد آن بوده‌ایم و امیدواریم با تداوم فرهنگسازی، استقبال بانوان از اهدای خون افزایش بیشتری یابد تا بانوان جایگاه مناسب خود را برای عمل به مسئولیت اجتماعی اهدای خون و ایفای نقش حمایت و نجات بخشی در جامعه هم پای آقایان به دست آورند.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون تاکید کرد: نیاز به خون مستمر و روزانه است و به دلیل عمر کوتاه بعضی از فراورده‌ها لازم است که مردم اهدای خون را در برنامه زندگی خود قرار دهند.

منبع: وزارت بهداشت