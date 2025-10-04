هیئتی از حماس امشب برای مذاکره درباره آتش‌بس و تبادل اسرا وارد قاهره می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع ناشناس به شبکه تلویزیونی الحدث عربستان اعلام کردند که هیئتی از جنبش حماس امشب برای مذاکره در مورد توافق آتش‌بس و تبادل اسرا وارد قاهره خواهد شد.

حماس شب گذشته به طرح آتش‌بس دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا موافقت کرد و در عین حال خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد. این گروه همچنین تاکید کرد که برخی بند‌های توافق نیاز به بررسی و بحث بیشتر دارد. 

در ادامه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی حماس، می‌توان گفت که «آنان برای یک صلح پایدار آماده‌اند». ترامپ در ادامه گفت که (رژیم) اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند تا بتوان اسرا را با ایمنی و سرعت خارج کرد. در همین حال، گفته شده که حملات علیه غزه به «حداقل» کاهش پیدا کرده است. 

گفته می‌شود مصر به زودی میزبان یک «گفتگوی درون فلسطینی» درباره وحدت فلسطین و آینده غزه خواهد بود. 

پیش از این، مصر مراتب قدردانی خود را از بیانیه صادره از سوی جنبش حماس ابراز داشت و آن را نشانگر اهتمام این جنبش برای جلوگیری از ریخته شدن خون مردم فلسطین و حفظ جان غیرنظامیان بی‌گناه دانست.

منبع: خبرگزاری فرانسه

