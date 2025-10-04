همزمان با ورود فصل سرما شاهد ارتقای تولیدات سرمایشی و برنامه ریزی برای صادرات کالا و عرضه محصولات در این بخش هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-همزمان با نزدیک شدن به فصل سرما و از سوی دیگر همزمان با ورود موج سرمایشی به کشور شاهد استفاده از وسایل سرمایشی در برخی از مناطق و استانها هستیم که همین امر خود زمینه ساز افزایش میزان مصرف گاز در کشور میشود.
به طوری که سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مشکلات زیرساختی و نیاز به بهبود راندمان، گفت: در طراحی تجهیزات باید به هزینه گاز و مسائل پیامدهای محیط زیستی توجه شود. متأسفانه هنوز بخشی از صنایع به راندمان انرژی یا برچسب انرژی تجهیزات در زمان تأمین، توجه نمیکنند و مصرف سوخت و اثرات زیستمحیطی را در اولویت تصمیم نمیگذارند. این بیتوجهیها در بلندمدت به ضرر همه تمام میشود.
توکلی تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران افزون بر رسالت خود، در حال اجرای پروژههایی برای بهینهسازی مصرف گاز است. یکی از این پروژهها، استفاده از بخاریهای راندمان بالا و کنترل هوشمند موتورخانهها است که به کاهش هدررفت انرژی کمک میکند. همچنین این شرکت در حال ایجاد سیستمهای پایش و بهینهسازی مصرف گاز در سطح کشور است.
وی گفت: امیدوارم با تلاشهای مستمر و همت تمامی همکاران در سراسر کشور، بتوانیم خدمات گازرسانی را به صورت پایدار و ایمن به مردم شریف کشورمان ارائه دهیم. هیچ کاری ارزشمندتر از گازرسانی به مردم نیست و این تلاشها در نهایت به رفاه و آسایش مردم منجر میشود.
در همین راستا عبدالکریم جلالی، اظهار کرد: بیش از ۱۳۰ برند و ۷۴ شرکت خارجی از کشورهای؛ سوئیس، لهستان، کانادا، ترکیه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، چین، دانمارک، تایلند، جمهوری چک، کره جنوبی و ژاپن حضور و مشارکت دارند.
وی افزود: حضور شرکتهای دانش بنیان و استارتآپی یکی از مهمترین رویکردهای برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیسات است و بر این اساس در نمایشگاه امسال، بیش از یکصد و پنجاه شرکت دانش بنیان حضور دارند و محصولات خود را ارائه کردهاند.
جلالی اضافه کرد: کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه در پنج بخش تولید کنندگان تجهیزات سرمایشی و سردخانهای و تهویه شامل چیلر، سردخانه، برج خنک کننده و فن کویل، تولیدکنندگان تجهیزات گرمایشی شامل دیگ، مشعل، رادیاتور، پکیج و غیره، تولیدکنندگان تجهیزات تأسیسات شامل شیر آلات، لوله و اتصالات، پمپ و فیلتر رسوب زداها شیرهای برقی، تولیدکنندگان لوازم برقی و الکترونیکی شامل تابلو برق، لوازم و تجهیزات کنترل ایمنی و تجهیزات جانبی و خدمات شامل عایق ها، مواد اولیه فلزی و غیر فلزی، انرژیهای نو و ... است.
وی خاطر نشان کرد: حضور و بازدید چند هیئت تجاری، صنعتی و تخصصی و همچنین برگزاری هشت کارگاه و نشست تخصصی و آموزشی نیز برخی از برنامههای جانبی این نمایشگاه است. جلالی افزود: اطلاع رسانی از آخرین دستاوردها و تکنو لوژی صنعت تاسیسات و صنایع وابسته، ارتقاء تولیدات داخلی، توسعه صادرات، اشتغالزایی، ارائه توانمندیهای شرکتهای ایرانی، افزایش تولید و صادرات، بومی سازی صنایع مختلف با استفاده از جدیدترین پیشرفتهای روز این صنعت است.
عضو هیئت رئیسه انجمن برگزارکنندگان نمایشگاهها خاطرنشان کرد: همه کشور های همسایه مشتری محصولات تاسیسات ایرانی هستند؛ همچنین کشورهای اروپایی از قدیم مشتری محصولات بوده و اکنون نیز با وجود محدویتها، صادرات به این کشورها وجود دارد. کشور روسیه هم یکی از مهمترین مشتریان محصولات صنعت تاسیسات ایران محسوب میشود.
پیش از این هم توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران فزود: در نهایت نگاه بینندگان و ناظران به شما است. مانند یک برنامه زنده با چالشهای مختلف مواجه بودید، اما توانستید آن را به خوبی مدیریت و پایداری گازرسانی را به طور مؤثر حفظ کنید. امیدوارم همیشه با همین عزت و افتخار عمل کنید.
توکلی ادامه داد: آبرومندی که امروز شاهد آن هستیم، نتیجه سلسله اتفاقها و تلاشهای بیوقفه کسانی است که در زنجیره گازرسانی کشور نقش دارند. گازهای استانی، همانند ویترین شرکت ملی گاز ایران، بهطور مستمر در خدمت مردم و در خط مقدم قرار دارند.
وی با تأکید بر اهمیت تصمیمگیریهای دقیق در شرایط بحرانی، گفت: در هر بحران، تصمیمهای دشوار و پیچیدهای باید گرفته شود. هیچ تصمیمی بدون هزینه نیست اما موضوع مهم، اتخاذ تصمیم در زمانی است که کمترین هزینه را به دنبال داشته باشد.