مصرف منظم ماهی‌های چرب، لبنیات، میوه‌ها و سبزیجات، مغز‌ها و ادویه‌ها همراه با ورزش و سبک زندگی سالم می‌تواند به تقویت مفاصل و کاهش التهاب کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان توصیه می کنند که علاوه بر مصرف مواد غذایی مفید، رعایت سبک زندگی سالم، حفظ وزن متعادل و انجام ورزش‌های منظم تقویتی و کششی نیز برای سلامت و حفظ انعطاف پذیری مفاصل ضروری است.

نتایج شماری از مطالعات تازه نشان می‌دهد که برخی مواد خوراکی می‌توانند به حفظ سلامت مفاصل و کاهش التهاب آنها کمک کنند.

 متخصصان تغذیه و پزشکان ارتوپدی توصیه می‌کنند که افراد برای تقویت مفاصل، در تغذیه روزانه خود مصرف گروه‌های غذایی زیر را مدنظر قرار دهند:

امگا-۳: ماهی‌های چرب مانند سالمون و ساردین، دانه‌های کتان و گردو منابع غنی از اسیدهای چرب امگا-۳ هستند که با کاهش التهاب مفاصل می‌توانند درد و سفتی ناشی از آرتروز را کاهش دهند.

کلسیم و ویتامین D: شیر، ماست، پنیر و سبزیجات دارای برگ سبز با استحکام بخشیدن به استخوان‌ها از فشار روی مفاصل جلوگیری می‌کنند.

پروتئین: منابع پروتئینی مانند گوشت مرغ و تخم‌مرغ نیز به بازسازی بافت‌های مفصلی کمک می‌کنند.

میوه‌ها و سبزیجات ضدالتهاب: توت‌ها، گیلاس و سبزیجات سبزرنگ با دارا بودن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی خود می‌توانند آسیب‌های مفصلی را تسکین دهند.

منیزیم و روی (زینک): مغزها، دانه‌ها و حبوبات منابع مهم این ماده معدنی هستند که در سلامت عضلات و بازسازی بافت مفاصل نقش دارند.

ادویه‌ها و گیاهان دارویی: به عنوان مثال زردچوبه و زنجبیل با اثرات ضدالتهابی خود می‌توانند به کاهش درد و التهاب مفصل کمک کنند.

به گفته «انجمن آرتریت آمریکا»، متخصصان توصیه می کنند که علاوه بر مصرف مواد غذایی مفید، رعایت سبک زندگی سالم، حفظ وزن متعادل و انجام ورزش‌های منظم تقویتی و کششی نیز برای سلامت و حفظ انعطاف پذیری مفاصل ضروری است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: درد مفاصل ، تغذیه مناسب ، سبک زندگی سالم
خبرهای مرتبط
دارویی که هم جوانی می‌بخشید و هم جان می‌گرفت
ظروف مسی بهترین برای پخت، بدترین برای سلامت
هر کیلو اضافه وزن با زانوهایتان چه می‌کند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حاجت شهید باقری که امام رضا (ع) زود برآورده کرد
تنها گروه یهودی که هیتلر با آنها مشکل نداشت؛ اتحاد عجیب صهیونیست‌ها و نازی‌ها
نیکوتین موجود در دخانیات به DNA آسیب می‌زند!
زنگ خطر را بشنوید؛ وقتی تغییرات رفتاری کودکان فقط یک مرحله رشدی نیست
راهبرد قرآنی برای ایستادگی در برابر فشار‌های دشمن
رؤیای شهری که دست سالمندان را می‌گیرد
گرمای هوا میل به قند را بالا می‌برد
آخرین اخبار
راهبرد قرآنی برای ایستادگی در برابر فشار‌های دشمن
حاجت شهید باقری که امام رضا (ع) زود برآورده کرد
تنها گروه یهودی که هیتلر با آنها مشکل نداشت؛ اتحاد عجیب صهیونیست‌ها و نازی‌ها
گرمای هوا میل به قند را بالا می‌برد
نیکوتین موجود در دخانیات به DNA آسیب می‌زند!
زنگ خطر را بشنوید؛ وقتی تغییرات رفتاری کودکان فقط یک مرحله رشدی نیست
رؤیای شهری که دست سالمندان را می‌گیرد
تغذیه مناسب، راز مفاصل سالم و منعطف
پاسخ ناسا به شایعه «هیولای فضایی»؛ زمین در امان است
تغییر شغل می‌تواند باعث سردرد و بی‌خوابی شود
خطرناک‌ترین تهدیدهای فضایی از جایی می‌آیند که نمی‌بینیم
وقتی یک قطار، بزرگترین دوربین عکاسی جهان را متولد کرد
تصویر امیرحسین قیاسی؛ کمدین تازه‌نفس در توئیتر فارسی
اصلاح رژیم غذایی جان میلیون‌ها انسان را نجات می‌دهد
«کشتی نوح» روسیه سالم برگشت؛ آزمایش عجیب روسیه برای کشف اسرار سفر به مریخ
بی‌اعصاب‌ها و بداخلاق‌ها این ویتامین را بخورند
کارنامه افتخارات فضایی ایران
دیگر لازم نیست کتابی ممنوع شود، چون اصلا کسی به خواندن علاقه ندارد
چگونه موتور محرک صنعت ایران، آن را قربانی مونتاژ کرد؟
تعادل هورمونی بدنتان را با «بالکن» برگردانید
دارویی که هم جوانی می‌بخشید و هم جان می‌گرفت