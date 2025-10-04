بر اساس مطالعه‌ای منتشرشده در نشریه نیچر، تغییرات اقلیمی ممکن است تا سال ۲۰۹۵ به افزایش چشمگیر مصرف قند منجر شود.

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد مصرف قند در بازه دمایی ۵۴ تا ۸۶ درجه فارنهایت افزایش پیدا می‌کند، اما در دماهای بالاتر از آن به‌دلیل کاهش اشتها دوباره کاهش می‌یابد.

نتایج پژوهشی جدید نشان می دهد که به‌ازای هر ۱/۸ درجه فارنهایت افزایش دما، مصرف قند در خانوارهای آمریکایی به‌طور متوسط ۰/۷ گرم در روز بیشتر شده است. اگرچه این مقدار در روز اندک به نظر می‌رسد، اما در طول زمان تاثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی خواهد گذاشت.

کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش مصرف نوشیدنی‌های شیرین در هوای گرم می‌تواند خطر ابتلا به چاقی، دیابت و بیماری‌های قلبی را تشدید کند. در این میان، گروه‌های کم‌درآمد که کمتر به کولر دسترسی دارند، بیش از دیگران به نوشیدنی‌های قندی برای خنک‌شدن متکی‌اند. همچنین مردان، کارگران فضای باز و خانواده‌های کم‌سواد بیش از سایر گروه‌ها در معرض این تغییر رفتاری قرار دارند.

یافته‌ها نشان می‌دهد تاثیر گرما بر مصرف قند در میان سفیدپوستان بیش از سایر گروه‌های نژادی است، در حالی که میان آسیایی‌تبارهای آمریکایی تغییر محسوسی دیده نشده است.

به گفته پژوهشگران، این نتایج کمتر بحث‌ شده نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی از طریق آن بر زندگی و رفاه انسان‌ها اثر می‌گذارد: تغییر در الگوهای خورد و خوراک روزمره.

