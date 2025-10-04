مطالعه‌ای در نشریه نیچر نشان می‌دهد با افزایش دما، مصرف نوشیدنی‌ها و دسر‌های شیرین بیشتر می‌شود و این روند تهدیدی برای سلامت عمومی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که با افزایش دمای هوا، میل به مصرف قند نیز افزایش می‌یابد. این روند به ‌ویژه در قالب نوشیدنی‌های شیرین و دسرهای یخ‌زده رخ می‌دهد و می‌تواند در آینده تهدیدی جدی برای سلامت عمومی باشد.

بر اساس مطالعه‌ای منتشرشده در نشریه نیچر، تغییرات اقلیمی ممکن است تا سال ۲۰۹۵ به افزایش چشمگیر مصرف قند منجر شود.

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد مصرف قند در بازه دمایی ۵۴ تا ۸۶ درجه فارنهایت افزایش پیدا می‌کند، اما در دماهای بالاتر از آن به‌دلیل کاهش اشتها دوباره کاهش می‌یابد.

نتایج پژوهشی جدید نشان می دهد که به‌ازای هر ۱/۸ درجه فارنهایت افزایش دما، مصرف قند در خانوارهای آمریکایی به‌طور متوسط ۰/۷ گرم در روز بیشتر شده است. اگرچه این مقدار در روز اندک به نظر می‌رسد، اما در طول زمان تاثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی خواهد گذاشت.

کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش مصرف نوشیدنی‌های شیرین در هوای گرم می‌تواند خطر ابتلا به چاقی، دیابت و بیماری‌های قلبی را تشدید کند. در این میان، گروه‌های کم‌درآمد که کمتر به کولر دسترسی دارند، بیش از دیگران به نوشیدنی‌های قندی برای خنک‌شدن متکی‌اند. همچنین مردان، کارگران فضای باز و خانواده‌های کم‌سواد بیش از سایر گروه‌ها در معرض این تغییر رفتاری قرار دارند.

یافته‌ها نشان می‌دهد تاثیر گرما بر مصرف قند در میان سفیدپوستان بیش از سایر گروه‌های نژادی است، در حالی که میان آسیایی‌تبارهای آمریکایی تغییر محسوسی دیده نشده است.

به گفته پژوهشگران، این نتایج  کمتر بحث‌ شده نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی از طریق آن بر زندگی و رفاه انسان‌ها اثر می‌گذارد: تغییر در الگوهای خورد و خوراک روزمره.

منبع: اطلاعات آنلاین

برچسب ها: مصرف قند ، تغییرات آب و هوا ، افزیش دما
خبرهای مرتبط
۶ راه ساده و مؤثر برای کاهش کلسترول به طور طبیعی
رمز و راز داشتن خانواده سالم
اگر می‌خواهید کبدتان دیرتر پیر شود این مطلب را بخوانید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تعادل هورمونی بدنتان را با «بالکن» برگردانید
«کشتی نوح» روسیه سالم برگشت؛ آزمایش عجیب روسیه برای کشف اسرار سفر به مریخ
تصویر امیرحسین قیاسی؛ کمدین تازه‌نفس در توئیتر فارسی
دارویی که هم جوانی می‌بخشید و هم جان می‌گرفت
دیگر لازم نیست کتابی ممنوع شود، چون اصلا کسی به خواندن علاقه ندارد
وقتی یک قطار، بزرگترین دوربین عکاسی جهان را متولد کرد
چگونه موتور محرک صنعت ایران، آن را قربانی مونتاژ کرد؟
کارنامه افتخارات فضایی ایران
بی‌اعصاب‌ها و بداخلاق‌ها این ویتامین را بخورند
اصلاح رژیم غذایی جان میلیون‌ها انسان را نجات می‌دهد
آخرین اخبار
تغذیه مناسب، راز مفاصل سالم و منعطف
پاسخ ناسا به شایعه «هیولای فضایی»؛ زمین در امان است
تغییر شغل می‌تواند باعث سردرد و بی‌خوابی شود
خطرناک‌ترین تهدیدهای فضایی از جایی می‌آیند که نمی‌بینیم
وقتی یک قطار، بزرگترین دوربین عکاسی جهان را متولد کرد
تصویر امیرحسین قیاسی؛ کمدین تازه‌نفس در توئیتر فارسی
اصلاح رژیم غذایی جان میلیون‌ها انسان را نجات می‌دهد
«کشتی نوح» روسیه سالم برگشت؛ آزمایش عجیب روسیه برای کشف اسرار سفر به مریخ
بی‌اعصاب‌ها و بداخلاق‌ها این ویتامین را بخورند
کارنامه افتخارات فضایی ایران
دیگر لازم نیست کتابی ممنوع شود، چون اصلا کسی به خواندن علاقه ندارد
چگونه موتور محرک صنعت ایران، آن را قربانی مونتاژ کرد؟
تعادل هورمونی بدنتان را با «بالکن» برگردانید
دارویی که هم جوانی می‌بخشید و هم جان می‌گرفت