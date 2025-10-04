باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه دیدارهای گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای ۲۰۲۶ زیر ۱۷ سال آسیا، با حضور تیمهای ایران، هند، فلسطین، چین تایپه و لبنان که قرار است از ۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (اول تا ۹ آذر ۱۴۰۴) در ورزشگاه آرنا شهر احمد آباد هند برگزار شود به شرح زیر اعلام شد.
شنبه ۲۲ نوامبر (اول آذر)
لبنان _ چین تایپه؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
فلسطین _ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)
دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)
چین تایپه _ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
لبنان _ فلسطین؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)
چهارشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر)
ایران _ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
هند _ چین تایپه؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)
جمعه ۲۸ نوامبر (۷ آذر)
فلسطین _ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
هند _ لبنان؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)
یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر)
چین تایپه _ فلسطین؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
ایران _ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)