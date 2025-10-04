زمان دیدارهای تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه دیدار‌های گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های ۲۰۲۶ زیر ۱۷ سال آسیا، با حضور تیم‌های ایران، هند، فلسطین، چین تایپه و لبنان که قرار است از ۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (اول تا ۹ آذر ۱۴۰۴) در ورزشگاه آرنا شهر احمد آباد هند برگزار شود به شرح زیر اعلام شد.

شنبه ۲۲ نوامبر (اول آذر)

لبنان _ چین تایپه؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

فلسطین _ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)

چین تایپه _ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

لبنان _ فلسطین؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

چهارشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر)

ایران _ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

هند _ چین تایپه؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

جمعه ۲۸ نوامبر (۷ آذر)

فلسطین _ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

هند _ لبنان؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر)

چین تایپه _ فلسطین؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

ایران _ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

