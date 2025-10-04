باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر ادعای دریافت وجه توسط یکی از مربیان باشگاهی تیمهای بسکتبال از خانوادهی یک بازیکن جوان جهت حضور در تیم، فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اهمیت شفافیت، سلامت حرفهای و اخلاق ورزشی، اعلام میدارد:
هرگونه رفتار خارج از چارچوبهای قانونی، اخلاقی و انضباطی، بهویژه در حوزه حساس تربیت و رشد ورزشکاران نوجوان و جوان، بههیچوجه قابل پذیرش نبوده و فدراسیون با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف احتمالی برخورد خواهد کرد.
فدراسیون از لحظهی اطلاع از این ادعا، موضوع را در دستور کار بررسی قرار داده و با حساسیت کامل از مسیرهای قانونی و انضباطی پیگیر ماجراست. بدیهی است در صورت اثبات هرگونه تخلف، تصمیمات لازم مطابق با آییننامهها و مقررات جاری اتخاذ خواهد شد.
در همین راستا، از تمامی خانوادهها، ورزشکاران و فعالان بسکتبال تقاضا داریم در صورت مشاهدهی هرگونه رفتار ناصحیح یا خلاف مقررات، مراتب را از طریق کانالهای رسمی فدراسیون اطلاع دهند تا در فضایی سالم و حرفهای، زمینهی رشد استعدادهای واقعی و صیانت از شأن و منزلت بسکتبال ایران فراهم شود.
خانواده یک بازیکن جوان بسکتبال در فضای مجازی مدعی شده است که یکی از مربیان برای حضور فرزندشان در یک تیم باشگاهی از این خانواده درخواست وجه کرده است.