فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت شفافیت، سلامت حرفه‌ای و اخلاق ورزشی بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر ادعای دریافت وجه توسط یکی از مربیان باشگاهی تیم‌های بسکتبال از خانواده‌ی یک بازیکن جوان جهت حضور در تیم، فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اهمیت شفافیت، سلامت حرفه‌ای و اخلاق ورزشی، اعلام می‌دارد:

هرگونه رفتار خارج از چارچوب‌های قانونی، اخلاقی و انضباطی، به‌ویژه در حوزه حساس تربیت و رشد ورزشکاران نوجوان و جوان، به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و فدراسیون با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف احتمالی برخورد خواهد کرد.

فدراسیون از لحظه‌ی اطلاع از این ادعا، موضوع را در دستور کار بررسی قرار داده و با حساسیت کامل از مسیر‌های قانونی و انضباطی پیگیر ماجراست. بدیهی است در صورت اثبات هرگونه تخلف، تصمیمات لازم مطابق با آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری اتخاذ خواهد شد.

در همین راستا، از تمامی خانواده‌ها، ورزشکاران و فعالان بسکتبال تقاضا داریم در صورت مشاهده‌ی هرگونه رفتار ناصحیح یا خلاف مقررات، مراتب را از طریق کانال‌های رسمی فدراسیون اطلاع دهند تا در فضایی سالم و حرفه‌ای، زمینه‌ی رشد استعداد‌های واقعی و صیانت از شأن و منزلت بسکتبال ایران فراهم شود.

خانواده یک بازیکن جوان بسکتبال در فضای مجازی مدعی شده است که یکی از مربیان برای حضور فرزندشان در یک تیم باشگاهی از این خانواده درخواست وجه کرده است.

برچسب ها: فدراسیون بسکتبال ، تیم ملی بسکتبال ایران ، بسکتبال
خبرهای مرتبط
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
آغاز لیگ برتر بسکتبال با ۱۲ تیم/ حضور پررنگ آمریکایی‌ها
برتری تریر با یخچالی در هفته دوم بوندسلیگا
بازگشت پتی به تیم بسکتبال گرگان
مانولوپولوس به ایران بازگشت
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عواملی که باعث ماندگاری ساپینتو در استقلال شد
اپیدمی عذر خواهی در تکواندو؛ الزام یا ندامت!
کنایه سنگین اردکانی‌ها به استقلال
دار‌حلقه و دایره طلایی؛ چرا دنبال تکثیر علی رضا دبیر‌ها نیستیم؟
زیاده خواهی به اسم درویش!
نبرد نویدکیا و حدادی فر در دربی اصفهان/ تراکتور در جستجوی بازگشت به صدر جدول
اولین پیروزی تاریخ واترپلو ایران مقابل چین؛ قدم نخست محکم‌تر از همیشه
برکناری ساپینتو اشتباه است/ استقلالی‌ها با ترس بازی می‌کنند
تاریخ مصاف فوتسال ایران و روسیه اعلام شد
رئال مادرید ارزشمندترین باشگاه ۵ لیگ معتبر اروپا + عکس
آخرین اخبار
خسروی رکورد جهان را شکست و هفتمین طلایی ایران شد
بیانیه فدراسیون بسکتبال درخصوص درخواست وجه یک مربی از بازیکن جوان
اعلام زمان بازی‌های تیم ملی نوجوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
انتخاب شعار کاروان ایران برای بازی‌های کشور‌های اسلامی
تقابل ناسار با قهرمانان وزنه‌بردار ایرانی
اخباری: فشار روی استقلال کار ما را هم سخت کرده است
دلیل دعوت نشدن موراتا به اردوی اسپانیا مشخص شد
نامه‌ دنیامالی به ۵۷ وزیر کشور‌های اسلامی برای تعلیق ورزش رژیم صهیونیستی
تعطیلی ۳ روزه تمرینات پرسپولیس
خبری از آرسن زاخاریان نیست
تلاش استقلالی‌ها برای استفاده از ماشاریپوف در لیگ برتر و آسیا
برتری تریر با یخچالی در هفته دوم بوندسلیگا
زیاده خواهی به اسم درویش!
تیم هیئت اسکیت استان مازندران قهرمان شد
نوروزی: کاروانی پاک به بحرین اعزام خواهد شد/مسئولیت دوپینگ با خود ورزشکار است
اولین پیروزی تاریخ واترپلو ایران مقابل چین؛ قدم نخست محکم‌تر از همیشه
اسبقیان: والیبال با تدابیر ویژه خیلی زود بازسازی شد
ترکیب احتمالی سپاهان برای بازی مقابل ذوب آهن
تاریخ مصاف فوتسال ایران و روسیه اعلام شد
تغییرات در تیم ملی تفنگ فنی بود/ سرعت پیشرفت با رضایی بیشتر از باقری است
کنایه سنگین اردکانی‌ها به استقلال
جزیره کیش میزبان جدید مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا
اپیدمی عذر خواهی در تکواندو؛ الزام یا ندامت!
حضور فرعباسی در دروازه استقلال تمدید شد
درخشش نمایندگان تنیس ساحلی ایران در هفته دوم رقابت‌های جهانی تایلند
میلاد تقوی: والیبال نشان داد می‌تواند تاریخ ساز باشد
عواملی که باعث ماندگاری ساپینتو در استقلال شد
مهینی ۲۳ بازیکن را به اردو دعوت کرد
برکناری ساپینتو اشتباه است/ استقلالی‌ها با ترس بازی می‌کنند