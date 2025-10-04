یاسین خسروی با شکست رکورد جهان، هفتمین مدال طلای ایران در رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان را به نام خود ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند، عصر امروز مسابقه پرتاب وزنه کلاس F۵۷ برگزار شد؛ جایی که یاسین خسروی ملی‌پوش کشورمان با ۹ حریف از کشور‌های ازبکستان، هند (۳ نفر)، فنلاند، عربستان، برزیل، روسیه و آذربایجان به رقابت پرداخت.

خسروی که در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به مدال طلا رسید و در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۴ فرانسه و ۲۰۲۴ ژاپن نیز به مقام قهرمانی دست یافت، در رقابت امروز عملکردی مقتدرانه داشت و وزنه را در ۶ تلاشی که داشت، به ترتیب ۱۵.۱۸ متر، ۱۵.۷۹ متر، ۱۵.۶۵ متر، ۱۵.۸۱ متر، ۱۹.۹۴ متر و ۱۶.۶۰ متر پرتاب کرد و با بهترین عملکردش که ۱۶.۶۰ متر بود، ضمن شکستن رکورد جهان، موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد.

رکورد قبلی نیز در اختیار خسروی بود و او امروز موفق شد آن را ۵۹ سانتیمتر ارتقا بدهد.

نکته جالب توجه اینکه خسروی با نفر دوم که از برزیل بود، ۱.۷۸ متر اختلاف داشت. ضمن اینکه هر ۶ پرتاب ملی‌پوش کشورمان از همه پرتاب‌های سایر ورزشکاران بهتر بود.

با طلایی که خسروی بدست آورد، تعداد مدال‌های کاروان ایران به عدد ۱۳ شامل ۷ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز رسید. 

برچسب ها: پارادوومیدانی ، مسابقات پارادوومیدانی ، پرتاب وزنه
خبرهای مرتبط
ملی پوشان پارادوومیدانی آماده بازی‌های پاراآسیایی ناگویا می‌شوند
بازی‌های پاراآسیایی هانگژو؛
کاروان ایران با ۷۳ مدال همچنان در رده دوم
دست بیت سیاح به مدال نقره دست یافت
پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس؛
خسروی در پرتاب وزنه ۲ بار رکورد شکست و طلا گرفت+ فیلم
یاسین خسروی: مدالم را به شهید اسماعیل هنیه تقدیم می‌کنم + فیلم
مراسم اهدای مدال یاسین خسروی + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عواملی که باعث ماندگاری ساپینتو در استقلال شد
اپیدمی عذر خواهی در تکواندو؛ الزام یا ندامت!
کنایه سنگین اردکانی‌ها به استقلال
دار‌حلقه و دایره طلایی؛ چرا دنبال تکثیر علی رضا دبیر‌ها نیستیم؟
زیاده خواهی به اسم درویش!
نبرد نویدکیا و حدادی فر در دربی اصفهان/ تراکتور در جستجوی بازگشت به صدر جدول
اولین پیروزی تاریخ واترپلو ایران مقابل چین؛ قدم نخست محکم‌تر از همیشه
برکناری ساپینتو اشتباه است/ استقلالی‌ها با ترس بازی می‌کنند
تاریخ مصاف فوتسال ایران و روسیه اعلام شد
رئال مادرید ارزشمندترین باشگاه ۵ لیگ معتبر اروپا + عکس
آخرین اخبار
خسروی رکورد جهان را شکست و هفتمین طلایی ایران شد
بیانیه فدراسیون بسکتبال درخصوص درخواست وجه یک مربی از بازیکن جوان
اعلام زمان بازی‌های تیم ملی نوجوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
انتخاب شعار کاروان ایران برای بازی‌های کشور‌های اسلامی
تقابل ناسار با قهرمانان وزنه‌بردار ایرانی
اخباری: فشار روی استقلال کار ما را هم سخت کرده است
دلیل دعوت نشدن موراتا به اردوی اسپانیا مشخص شد
نامه‌ دنیامالی به ۵۷ وزیر کشور‌های اسلامی برای تعلیق ورزش رژیم صهیونیستی
تعطیلی ۳ روزه تمرینات پرسپولیس
خبری از آرسن زاخاریان نیست
تلاش استقلالی‌ها برای استفاده از ماشاریپوف در لیگ برتر و آسیا
برتری تریر با یخچالی در هفته دوم بوندسلیگا
زیاده خواهی به اسم درویش!
تیم هیئت اسکیت استان مازندران قهرمان شد
نوروزی: کاروانی پاک به بحرین اعزام خواهد شد/مسئولیت دوپینگ با خود ورزشکار است
اولین پیروزی تاریخ واترپلو ایران مقابل چین؛ قدم نخست محکم‌تر از همیشه
اسبقیان: والیبال با تدابیر ویژه خیلی زود بازسازی شد
ترکیب احتمالی سپاهان برای بازی مقابل ذوب آهن
تاریخ مصاف فوتسال ایران و روسیه اعلام شد
تغییرات در تیم ملی تفنگ فنی بود/ سرعت پیشرفت با رضایی بیشتر از باقری است
کنایه سنگین اردکانی‌ها به استقلال
جزیره کیش میزبان جدید مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا
اپیدمی عذر خواهی در تکواندو؛ الزام یا ندامت!
حضور فرعباسی در دروازه استقلال تمدید شد
درخشش نمایندگان تنیس ساحلی ایران در هفته دوم رقابت‌های جهانی تایلند
میلاد تقوی: والیبال نشان داد می‌تواند تاریخ ساز باشد
عواملی که باعث ماندگاری ساپینتو در استقلال شد
مهینی ۲۳ بازیکن را به اردو دعوت کرد
برکناری ساپینتو اشتباه است/ استقلالی‌ها با ترس بازی می‌کنند