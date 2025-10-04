باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند، عصر امروز مسابقه پرتاب وزنه کلاس F۵۷ برگزار شد؛ جایی که یاسین خسروی ملی‌پوش کشورمان با ۹ حریف از کشور‌های ازبکستان، هند (۳ نفر)، فنلاند، عربستان، برزیل، روسیه و آذربایجان به رقابت پرداخت.

خسروی که در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به مدال طلا رسید و در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۴ فرانسه و ۲۰۲۴ ژاپن نیز به مقام قهرمانی دست یافت، در رقابت امروز عملکردی مقتدرانه داشت و وزنه را در ۶ تلاشی که داشت، به ترتیب ۱۵.۱۸ متر، ۱۵.۷۹ متر، ۱۵.۶۵ متر، ۱۵.۸۱ متر، ۱۹.۹۴ متر و ۱۶.۶۰ متر پرتاب کرد و با بهترین عملکردش که ۱۶.۶۰ متر بود، ضمن شکستن رکورد جهان، موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد.

رکورد قبلی نیز در اختیار خسروی بود و او امروز موفق شد آن را ۵۹ سانتیمتر ارتقا بدهد.

نکته جالب توجه اینکه خسروی با نفر دوم که از برزیل بود، ۱.۷۸ متر اختلاف داشت. ضمن اینکه هر ۶ پرتاب ملی‌پوش کشورمان از همه پرتاب‌های سایر ورزشکاران بهتر بود.

با طلایی که خسروی بدست آورد، تعداد مدال‌های کاروان ایران به عدد ۱۳ شامل ۷ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز رسید.