باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی به مناسبت روز ملی دامپزشکی در گفتگو با خبرنگاران رسالت دامزشکی را تشریح کرد و گفت: حفاظت و صیانت از جمعیت دامی، مبارزه با بیماری مشترک انسان و دام، تامین امنیت غذایی و اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان‌های جهانی از وظایف حوزه دامپزشکی است.

دکتر سید امید خلیل زاده بابیان اینکه علیرغم مرزی بودن استان آذربایجان غربی؛ در استان طغیان بیماری دام و طیور نداریم، افزود: با آغاز فصل سرما، استان برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان آماده است.

وی، با اشاره به اینکه در مجموع ۴ میلیون راس دام سبک و ۴۶۰ هزار راس دام سنگین در استان وجود دارد، افزود: ۹۰ تا ۹۵ درصد از جمعیت دامی استان به صورت سنتی در ۲ هزار و ۹۰۰ واحد روستایی پرورش داده می شود.

در تامین واکسن برای دام وطیور استان مشکلی نداریم

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه استان اذربایجان غربی از نظر جمعیت دامی رتبه پنجم کشور را دارد ادامه داد: برای صیانت سلامت دام و طیور در استان سالانه ۱۴ نوبت واکسیناسیون دامی انجام می‌شود، و در این راستا طی ۶ ماهه اول امسال دام های استان به میزان ۱۱ میلیون و پانصد هزار بار واکسن تزریق شد.

خلیل زاده با اشاره به فعالیت ۱۳ کشتارگاه طیور و ۱۶ کشتارگاه دامی در استان، گفت: امسال ۶۵ هزار و ۸۲۶ راس دام سبک و سنگین و بیش از ۳۲ میلیون و ۴۷۴ هزار قطعه طیور در استان کشتار شده‌اند.

خلیل زاده با اشاره بر نظارت کامل دامپرشکی بر فرآورده‌های خام دامی و طیور، گفت: با توجه به مرزی بودن استان و ورود دام زنده و فرآورده‌های دامی، هرگونه فرآورده دامی و نهاده وارداتی در مرز‌های استان نظارت و آزمایش می‌شود تا از شیوع بیماری جلوگیری شود.

دکتر رضا اطمینان فر رئیس نظام دامپزشکی آذربایجان غربی نیز به خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۰۰ نفر دامپزشک در نظام دامپزشکی آذربایجان غربی عضو هستند که ۳۹ نفر از آنها سال جاری در این سازمان عضو شده اند.