باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی به مناسبت روز ملی دامپزشکی در گفتگو با خبرنگاران رسالت دامزشکی را تشریح کرد و گفت: حفاظت و صیانت از جمعیت دامی، مبارزه با بیماری مشترک انسان و دام، تامین امنیت غذایی و اجرای دستورالعملهای بهداشتی سازمانهای جهانی از وظایف حوزه دامپزشکی است.
دکتر سید امید خلیل زاده بابیان اینکه علیرغم مرزی بودن استان آذربایجان غربی؛ در استان طغیان بیماری دام و طیور نداریم، افزود: با آغاز فصل سرما، استان برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان آماده است.
وی، با اشاره به اینکه در مجموع ۴ میلیون راس دام سبک و ۴۶۰ هزار راس دام سنگین در استان وجود دارد، افزود: ۹۰ تا ۹۵ درصد از جمعیت دامی استان به صورت سنتی در ۲ هزار و ۹۰۰ واحد روستایی پرورش داده می شود.
مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه استان اذربایجان غربی از نظر جمعیت دامی رتبه پنجم کشور را دارد ادامه داد: برای صیانت سلامت دام و طیور در استان سالانه ۱۴ نوبت واکسیناسیون دامی انجام میشود، و در این راستا طی ۶ ماهه اول امسال دام های استان به میزان ۱۱ میلیون و پانصد هزار بار واکسن تزریق شد.
خلیل زاده با اشاره به فعالیت ۱۳ کشتارگاه طیور و ۱۶ کشتارگاه دامی در استان، گفت: امسال ۶۵ هزار و ۸۲۶ راس دام سبک و سنگین و بیش از ۳۲ میلیون و ۴۷۴ هزار قطعه طیور در استان کشتار شدهاند.
خلیل زاده با اشاره بر نظارت کامل دامپرشکی بر فرآوردههای خام دامی و طیور، گفت: با توجه به مرزی بودن استان و ورود دام زنده و فرآوردههای دامی، هرگونه فرآورده دامی و نهاده وارداتی در مرزهای استان نظارت و آزمایش میشود تا از شیوع بیماری جلوگیری شود.
دکتر رضا اطمینان فر رئیس نظام دامپزشکی آذربایجان غربی نیز به خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۰۰ نفر دامپزشک در نظام دامپزشکی آذربایجان غربی عضو هستند که ۳۹ نفر از آنها سال جاری در این سازمان عضو شده اند.