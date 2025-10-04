باشگاه خبنگاران جوان - بدون شک شیر مادر بهترین نوع تغذیه برای نوزادان است. اما گاهی اوقات برخی از ما‌دران به دلایل مختلفی باید در کنار شیر خودشان، تغدیه مکمل مانند شیر خشک را در برنامۀ غذایی نوزادشان بگنجانند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است این شیر خشک در داروخانه‌ها کمیاب شده و مشکلاتی را برای والدین به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام فرزند من و خیلی از نوزادان دیگر به دلیل حساسیتی که دارند فقط می‌توانند از شیر خشک آپتامیل پپتی میل مصرف کنند، اما این شیر خشک در داروخانه‌ها کمیاب شده است. لطفا پیگیری کنید.

