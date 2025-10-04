باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق معتمدیان در جلسه هماهنگی ویژه برنامههای هفته تهران با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، شهرداری تهران و نمایندگان صدا و سیما، بر اهمیت معرفی ظرفیتهای فرهنگی، علمی و اقتصادی پایتخت تأکید کرد.
استاندار تهران با اشاره به تجربه برگزاری برنامههای سال گذشته از سوی شهرداری تهران، گفت: امسال تلاش میکنیم تا برنامههای هفته تهران با محوریت هویت فرهنگی و تاریخی شهر و با مشارکت همه دستگاههای استان برگزار شود، تهران امروز ترکیبی از اقوام، فرهنگها و سبکهای زندگی متنوع است و همین تنوع، نقطه قوتی برای بازتعریف هویت شهری ماست.
وی افزود: بخش عمدهای از شهروندان تهران آشنایی کافی با پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر خود ندارند، در حالی که تهران شهر مجتهدان بزرگ، قهرمانان ملی و هنرمندان برجسته است و باید این تاریخ زنده را به نسل جدید معرفی کنیم.
معتمدیان با تأکید بر نقش رسانه ملی در اطلاعرسانی و انعکاس برنامههای هفته تهران گفت: درخواست ما از صدا و سیما این است که پوشش زنده و مستمر برنامهها را در دستور کار قرار دهد تا بتوانیم در طول یک هفته، پویایی و نشاط تهران را به نمایش بگذاریم.
وی از برنامهریزی برای اجرای چند برنامه متمرکز استانی خبر داد و اظهار داشت: یک از این مناطق استان تهران ظرفیت ویژهای در نامگذاری و برگزاری برنامههای فرهنگی دارند، امسال همه دستگاههای اجرایی استان مکلف هستند در هفته تهران، خدمات عمومی و فرهنگی خود را به صورت گسترده و حتی رایگان در اختیار مردم قرار دهند.
استاندار تهران با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در سطح ملی افزود: ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی، ۵۲ درصد شرکتهای دانشبنیان و ۷۰ درصد نخبگان کشور در تهران متمرکز هستند، همچنین تهران از نظر مراکز علمی، دانشگاهی، درمانی و فناوری در جایگاه نخست کشور قرار دارد.
وی تأکید کرد: اگرچه گاهی در رسانهها از تهران تصویری پر از چالش و معضل ارائه میشود، اما واقعیت این است که تهران شهری توانمند، پویا و اثرگذار در توسعه ملی است و باید از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی پایتخت برای تقویت امید و نشاط اجتماعی استفاده کنیم.
در پایان، معتمدیان از انتشار روزنامهای با محوریت «تهران» و ضمیمه روزنامه ایران خبر داد و گفت: این روزنامه به عنوان ضمیمهای ملی، روایتگر ظرفیتها و تجربههای پایتخت خواهد بود و میتواند به الگویی برای سایر استانها تبدیل شود.