باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری عصر امروز شنبه ۱۲ مهرماه در نشست خبری، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با شعار «نه شرقی و نه غربی» کار خود را آغاز کرد گفت: قبل از پیروزی انقلاب هرگاه درگیری با کشوری داشتیم، بخشی از ایران می‌رفت؛ در جنگ ۸ ساله صدام حسین مجهز به تجهیزات مدرن بود، اما کسی ما را کمک نمی‌کرد با این حال یک وجب از خاک کشورمان جدا نشد.

وی همچنین ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیر کل فقید حزب الله لبنان، افزود: شهادت او یک اتفاق مهمی در خاورمیانه رقم زد و لبنانی‌ها حس کردند نصرالله چه اقدام بزرگی در منطقه انجام داده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره فعال شدن " اسنپ بک" از سوی اروپایی‌ها و بازگشت تحریم‌های بین المللی تصریح کرد: اسنپ بک تحریم‌های فعلی را افزایش نمی‌دهد و از این بیشتر نمی‌شود.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه سربسته می‌گویم ما پیش از این نسبت به تصمیمات بعضی از مسئولان نگران بودیم، اما امروز به حمدالله تصمیمات منسجم گرفته می‌شود، اظهار کرد: البته ممکن است بعضی به رفتار‌های رئیس‌جمهور انتقاداتی داشته باشند، مسئولان بدون عیب نیستند و باشناختی که بنده از آقای پزشکیان دارم، می‌گویم او فردی صادق، متدین و علاقه‌مند به خدمت است؛ این را هم بگویم که وقتی او مسئولیت گرفت، شاید حس نمی‌کرد کار به این اندازه سخت است؛ این به توان بیشتر نیار دارد و وزرا باید بیشتر کار کنند.

باهنر با بیان اینکه تضعیف دولت را به نفع کلیات نظام نمی‌دانم، گفت: واقعا برخی از وزرا باید انتحاری عمل کنند، گفت: اصلاحاتی که در کشور باید اتفاق بیافتد نیاز به یک تحول و شهامت دارد. نمی‌گویم بی باک باشند. دولت‌ها نمی‌توانند بدون اندازه به خط بزنند، اما باید با شجاعت و خرد ورزی کار کنند، البته مباحثی همچون عدم کفایت رئیس‌جمهور را حرف‌های مضر می‌دانم.

وی درباره موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با CFT، گفت: شورای نگهبان ایراد گرفت و به مجمع آمد. مجلسی‌ها می‌گویند ربطی به ما ندارد و مربوط به مجلس دهم است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نظام‌های حقوقی ما در کشور به هم پیوسته است، اظهار کرد: این موضوع در مجمع تشخیص معطل شد. مقررات مفصلی داشت. مجمع با یک شرط اضافه آن را تصویب کرد. ما گفتیم احکام CFT را مشروط به رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعی کشور قبول داریم. برخی‌ها می‌گویند شاید کنوانسیون FATF نپذیرد آنگاه مذاکره می‌کنیم.

باهنر با بیان اینکه مخالفان در مجمع بحث‌شان این بود که فعلا مورد هجمه هستیم و چه دلیلی دارد این کار را کنیم، تصریح کرد:، اما موافقان از جمله خود بنده نظرمان این بود، درست است که ما اگر به CFT بپیوندیم تحریم‌ها حل نمی‌شود. اما برخی از کشور‌ها که مراودات اقتصادی با ما دارند، بار‌ها گفتند کاری به تحریم آمریکا نداریم، اما CFT و FATF جلوی مراوده اقتصادی ما با شما را می‌گیرد؛ ما زمانی که تحریم بودیم حتی یک روز فروش نفت ما متوقف نشد، اما هزینه‌های ما بالاتر رفت.

وی تصریح کرد: افرادی داشتیم که از روز اول مخالف پیوستن آن بودند تا زمان بررسی در مجمع هم مخالفت می‌کردند. اما افرادی را داشتیم که مخالف بودند، اما بعد قانع شدند، این بحث‌ها برای اقناع بود؛ برخی‌ها می‌گویند چرا ۸ سال قبل آن را تصویب نکردید؟ این مباحث نیاز به بحث و استدلال و اقناع دارد. مخالفان می‌گویند چرا در این شرایط که فشار روی ما وارد می‌شود، موافقت شده است. ما ادعا نداریم که مشکل تحریم‌ها را حل خواهد کرد. اما تحریم‌ها اکنون یکسری هزینه‌ها اضافی به ما تحمیل می‌کند. اگر به CFT بپیوندیم هزینه بین ما و کشور‌هایی که در این شرایط می‌خواهند با ما کار اقتصادی کنند کاهش پیدا خواهد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال اظهار کرد: رأی اخیر مجمع درمورد CFT نسبی بود و شکننده نبود.

باهنر درباره تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی، با بیان اینکه کشور در بخش پرسنل دولتی به شدت متورم است، تصریح کرد: دولت هر چه درآمد مالیاتی و فروش نفت دارد، بیشتر به حقوق کارمندان اختصاص می‌دهد.

وی به مصوبه مچلس پیرامون ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و افزود: مجلس می‌گوید نیرو‌های واسطه هم استخدام کند. یعنی به این ۶ میلیون که به شکل مستقیم و غیر مستقیم حقوق می‌گیرند، یک میلیون دیگر اضافه کنیم، اما مشکل بیکاری یا مسئله استغال مردم با استخدام دولتی حل نمی‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه افزایش حقوق، نیازمند یک منبع جدید درآمدی است، گفت: یا باید بانک مرکزی خطوط اعتباری جدید ایجاد کند و یا اوراق بفروشد. همه آنها تورم زا است. مجمع تشخیص به این دلایل با نحوه ساماندهی کارمندان دولت مخالف است.

باهنر درباره وفاق ملی نیز گفت: رنگین کمان بسیار زیبایی که ملت قهرمان ایران در جنگ ۱۲ روزه از انسجام و وفاق ایجاد کردند، بی نظیر بود. این رنگین کمان بسیار زیبایی که به وجود آمد یک ابزار قدرتمند در پیروزی نظام بود. وفاق به طور کلی خیلی موثر است. ما در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم که وفاق ملی علاوه بر آثار روانی، آثار فیزیکی هم دارد. بعضی‌ها می‌خواهند وفاق را به تک‌صدایی ترجمه کنند.

وی به سابقه طولانی اش در نهاد قانون گذاری کشور اشاره کرد و با بیان اینکه بنده ۲۸ سال در مجلس بودم، تاکید کرد: تصمیمات مجلس حداکثر ۱۰ درصد می‌تواند جناحی باشد. ۹۰ درصد تصمیمات مجلس ملی است. رئیس مجلس را جناحی انتخاب کنند و یا حتی استیضاح را جناحی پیش ببرند، اما وقتی می‌خواهند قانون برنامه را پیش ببرند نباید جناحی نگاه کنند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: این خیانت به نظام است که مجلس سر راه دولت کارشکنی کند. باید از دولت مستقر حمایت کنیم. اینکه دولت جناح ما هست یا نه، اشتباه است. کارشکنی در مسیر دولت خیانت به منافع ملی است. مسئله وفاق و همدلی در مسائل ملی بسیار خوب است. اما نباید به تک‌صدایی ترجمه کنیم. یک زمانی یک فرد از روی کینه مخالفت می‌کند این قابل قبول نیست. اما باید نقد‌ها را هم پذیرفت. وفاق برای رسیدن به حکمرانی مطلوب ضروری است، اما همان طور که تاکید شد، معنی آن نباید تک‌صدایی باشد.

منبع: ایرنا