باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرکل حزب‌الله لبنان با بیان این که آنچه امروز در غزه جریان دارد بخشی از طرح «اسرائیل بزرگ» است که با پشتیبانی آمریکا دنبال می‌شود، گفت: هدف قرار دادن ایران، مقاومت اسلامی و فلسطین بخشی از یک نبرد واحد است که همه در منطقه باید در مورد آن به اندازه توان خود مسئولیت‌پذیر باشند.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان در آیین اولین سالگرد شهادت شیخ نبیل قاووق و سید سهیل الحسینی از چهره‌های برجسته مقاومت اسلامی لبنان که با حضور شماری از رهبران مقاومت، شخصیت‌های سیاسی و دینی و خانواده‌های شهدا برگزار شد، بر تداوم راه مقاومت و دفاع از محور حق تأکید کرد.

وی اظهار داشت: شهید شیخ قاووق، هم‌رزم شهید سید هاشم بود که در چنین روزی سال گذشته به شهادت رسید. شهید شیخ قاووق در مقابله با جنگ تحمیل‌شده علیه ایران، مشارکت و سهم خود را ایفا کرد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره به جایگاه ویژه شهید قاووق افزود: شیخ نبیل قاووق هم‌سنگر شهید سید هاشم صفی الدین بود که در چنین روزی از سال گذشته به شهادت رسید. او نقش مؤثری در مقابله با جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایفا کرد و از سال ۲۰۱۸ تا زمان شهادتش، مسئولیت امنیت پیشگیرانه را بر عهده داشت.

وی تصریح کرد: برخی می‌پرسند چگونه شیخ قاووق از معاونت شورای اجرایی به واحد امنیت پیشگیرانه منتقل شد، در حالی که این سمت پایین‌تر بود؟ پاسخ روشن است؛ او به درخواست سید حسن نصرالله و با اطاعت کامل از فرمان رهبری این مسئولیت را پذیرفت.

دبیرکل حزب‌الله گفت: شهید قاووق همیشه در کنار مجاهدان بود؛ چه در جنوب، چه در بیروت و چه در سفرهایش به سوریه. او در کنار فعالیت‌های جهادی، درس و تدریس دینی را ترک نکرد و آثار متعددی در زمینه سیره، اخلاق و عقیده از خود به‌جا گذاشت.

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: شهید قاووق نمونه‌ای از آگاهی، ایمان و ایثار بود. هنگامی که دشمنان ایران، مقاومت اسلامی و فلسطین را هدف قرار می‌دهند، این همه بخشی از یک نبرد واحد است و هر کس در منطقه باید به اندازه توان خود مسئولیت‌پذیر باشد.

وی افزود: در نبرد «اولی البأس» ۱۲ عالم از علما به شهادت رسیده‌اند و این امر دلیلی است بر اینکه عالم در میان ما بخشی جدایی‌ناپذیر از حرکت سیاسی، جهادی و عملی امت است.

دبیرکل حزب‌الله دربارهٔ شهید سید سهیل الحسینی نیز گفت: این فرمانده جهادی از آغاز همراه حاج عماد مغنیه بود و در گام‌های نخستین همراه او بود و حاج عماد به‌طور ویژه بر کار‌های جهادی و امنیتی او تکیه داشت.

شیخ نعیم قاسم افزود: شهید سید سهیل الحسینی مسئولیت منطقهٔ بیروت را از نظر امنیتی در سال ۱۹۹۱ بر عهده گرفت، سپس به‌عنوان دستیار برای حاج رضوان خدمت کرد و مسئولیت مبارزه با جاسوسی را تا سال ۲۰۰۰ عهده‌دار بود.

وی تصریح کرد: در سال ۲۰۰۸ شهید سید سهیل الحسینی مسئولیت ارکانی را پذیرفت و معاون سید حسن نصرالله شد. وی به جنبه‌های خانوادگی مجاهدان اهمیت می‌داد و مردم او را مایه تربیت، فرهنگی و معلم می‌دانستند؛ همچنین شهید نصرالله او را مأمور پیگیری بحران اقتصادی و اجتماعی کرد و او پروژه‌های متعددی برای کمک به مردم بنیان نهاد.

رژیم صهیونیستی به دنبال طرح «اسرائیل بزرگ» است

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه سخنانش با اشاره به پروژه‌های منطقه‌ای اظهار داشت که رژیم صهیونیستی در پی طرح «اسرائیل بزرگ» است و ایالات متحده آمریکا به‌طور کامل از آن حمایت می‌کند و هر گامی که مشاهده می‌شود بخشی از این پروژه است.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: هر گامی که به‌نظر برسد بازگشتی تاکتیکی است، در واقع یک عقب‌نشینی تاکتیکی است تا دشمن از آن وضعیت برای مقاصد خاصی سوءاستفاده کند.

وی گفت: آنچه طی دو سال گذشته در غزه دیده می‌شود بخشی جدایی‌ناپذیر از پروژه «اسرائیل بزرگ» است و همه‌چیز در منطقه با هم مرتبط است.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه خواستار واکنش همگانی در برابر تهدید‌ها شد و گفت: «ما همه باید با این خطر روبه‌رو شویم و هیچ‌کس نباید بگوید کشور ما از موضوع دور است، زیرا همه هدف گرفته شده‌اند و گام کنونی در غزه برداشته شده و سایر گام‌ها روزی بر اساس دیدگاه اسرائیلی رخ خواهد داد.»

وی افزود: ما باید از موقعیت و بر اساس توان و برنامه خود با اسرائیل مقابله کنیم و همه قانع شوند که خطر را از خود دور کنند، زیرا پروژه به‌تدریج به او خواهد رسید.

طرح پرخطر ترامپ برای غزه، طرح اسرائیلی با لباس آمریکایی

دبیرکل حزب‌الله گفت: ترامپ طرحی برای غزه مطرح کرده است که این طرح پر از خطرات است.

وی با اشاره به عرضه شدن طرح ترامپ به کشور‌ها پس از دیدار‌هایی با نتانیاهو، گفت که این طرح کاملاً با منافع اسرائیل سازگار است و تغییراتی در برخی بند‌های آن صورت گرفت که به پروژه «اسرائیل بزرگ» منتهی می‌شود؛ پروژه‌ای که آنها پس از آنکه در زمینه تجاوز و جنایات ناکام ماندند، می‌خواهند به‌واسطه سیاست آن را تحقق بخشند.

شیخ قاسم تصریح کرد: ما در مقابل طرحی قرار داریم که پرسش‌های بسیاری دارد و این همان چیزی است که برخی مسئولان در کشور‌های عربی هم بیان کردند و از آن متعجب شده و خواستار توضیح شده‌اند.

او با اشاره به بند‌های طرح ترامپ برای غزه گفت: طبق طرح ترامپ زمانی که اداره‌ای بین‌المللی در غزه باشد و مسئولان غزه توانایی اداره امور خود را نداشته باشند و اگر در روز‌های نخست اسیرانی از غزه گرفته شوند، آن وقت از این نبرد‌های مقاومت در غزه چه دستاوردی باقی خواهد ماند.

دبیرکل حزب‌الله افزود: طرح ترامپ با اصول پنج‌گانه‌ای که اسرائیل برای پایان جنگ تعیین کرده سازگار است، زیرا این یک طرح اسرائیلی با لباس آمریکایی است.

شیخ نعیم قاسم این پرسش را مطرح کرد که چرا ترامپ این طرح را دقیقاً در این زمان مطرح کرد؟ و پاسخ داد که چهار دلیل برای ارائه این طرح وجود دارد که از جمله آن تبرئه «اسرائیل» در برابر موج گسترده جهانی که آن را محکوم کرده است، به‌ویژه از طریق سازمان ملل متحد و نیز واکنش‌های مردمی در کشور‌های آمریکایی و اروپایی؛ از این‌رو طرح ترامپ روشی برای بزک کردن چهره اسراییل است.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به ناوگان‌های بین‌المللی شکستن محاصره غزه نیز گفت: ناوگان پایداری جهانی از ده‌ها کشور برای حمایت و شکستن محاصره غزه اقدام کردند که این نشان‌دهنده انحطاطی است که اسرائیل به آن رسیده است و در همین زمینه تشکر ویژه‌ای از اسپانیا دارم که این موضوع را به گونه‌ای برجسته دنبال کرد.

وی همچنین تصریح کرد: ما منتظر نتیجه‌ای هستیم که فلسطینی‌ها آن را اعلام کنند، زیرا طرح ترامپ یک برنامه است نه توافق و هیچ‌چیز جز بر اساس توافق رخ نخواهد داد.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد که تسلیم برای فلسطینی‌ها مطرح نیست و دست‌کم کشور‌های عربی و اسلامی باید بر مقاومت فشار نیاورند.

شیخ نعیم قاسم به پیام قطر پس از حمله به دوحه اشاره کرد و گفت: پیام این کشور واضح بود و تاکید کرد که مورد تعرض قرار گرفته و دست‌کم باید برای آینده مجازات‌ها انجام شود.

دشمن به دنبال ایجاد فتنه در لبنان است

دبیرکل حزب‌الله با هشدار نسبت به گستره تهدید‌ها افزود: لبنان در اثر تجاوز‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکایی «در قلب طوفان» قرار گرفته و همه نهاد‌ها و گروه‌ها باید متعهد به مقابله با آن باشند.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به «تجاوز و زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی» گفت: این حملات تجاوزکارانه، قتل کودکان و مهندسان و حمله به هر شیوه‌ای از زندگی با هدف فشار بر مقاومت و مردم لبنان و تضعیف کشور انجام می‌شود و این پشتیبانی همه‌جانبه‌ای است که از طرف آمریکا فراهم شده است.

وی افزود: طرف‌های مقابل انتظار داشتند لبنان با اقدامات متقابل حوزه‌های نفوذ را گسترش دهد تا به بهانه‌ی نقض‌ها «وحشی‌گری» بیشتری روا شود، اما حزب‌الله توانست این برنامه را ناکام بگذارد و از این طرحِ آنها جلوگیری کند.

دبیرکل حزب‌الله تصریح کرد که دخالت مستقیم آمریکا در امور منطقه‌ای با هدف القای این امر بوده که حزب‌الله ضعیف است، اما نیرو‌های حزب‌الله به‌طور فعال در سازوکار‌های دولتی شرکت کردند و برنامه طرف مقابل را ناکام گذاشتند.

وی گفت: طرف‌های خارجی تلاش کردند با مداخله در ساختار دولت، از طریق سیاست آنچه را که در جنگ نتوانستند به‌دست بیاورند، محقق کنند، اما این تلاش نیز ناکام ماند، زیرا حزب‌الله دارای نمایندگی مردمی گسترده‌ای است که طرف مقابل را غافلگیر کرد.

شیخ نعیم قاسم افزود: هدف دشمن ایجاد فتنه میان نیرو‌های مسلح لبنان بوده، اما ارتش لبنان با حکمت رفتار کرد و یک عنصر عقلانی در کشور حضور دارد؛ ارتش و مقاومت هر دو روشن ساخته‌اند که ایجاد فتنه محکوم است و نباید رخ دهد.

دبیرکل حزب‌الله به تفاوت توان نظامی میان لبنان و رژیم صهیونیستی اذعان کرد، اما گفت که حزب‌الله با پایبندی به وطن، آمادگی برای فداکاری و مقاومت و اتکا به اراده مردمی تاریخی، می‌تواند در برابر دشمن برتری یابد و مانع پیشروی آن شود.

شیخ نعیم قاسم از مسئولان خواست همواره بر بازپس‌گیری حاکمیت تأکید کنند، چرا دولت این موضوع را پیگیری نمی‌کند و باید کمیته‌هایی دائمی برای این مساله تشکیل دهند و آن را به موضوع روزمره خود تبدیل کنند.

دبیرکل حزب‌الله از گروه‌های سیاسی که منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی را مدنظر قرار می‌دهند، انتقاد کرد و گفت: مشغول شدن به مسائل فرعی، مسئولیت دولت را در قبال امور اساسی کاهش می‌دهد؛ مسائل خرد قابل توافق‌اند و نباید از آنها بحران بزرگ ساخت.

شیخ قاسم تأکید کرد که باید با اسرائیل مقابله کرد تا حاکمیت بازگردد، به‌ویژه که در توافقنامه طائف ذکر شده است که باید همه اقدامات لازم برای از میان برداشتن اشغالگری رژیم صهیونیستی اتخاذ شود.

ضرورت بازسازی و مخالفت با طرح‌های خارجی برای تغییر در شیوه انتخابات

دبیرکل حزب‌الله در بخش دیگری از سخنرانی خود بر لزوم بازسازی لبنان تأکید کرد و یادآور شد که دولت در اعلام برنامه‌های خود به بازسازی متعهد شده و باید برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای این تعهد انجام دهد؛ بدون بازسازی پیشبرد کشور دشوار خواهد بود و بازسازی برای منافع ملی و توسعه حیاتی است.

شیخ نعیم قاسم همچنین گفت: دولت مسئول است که بازسازی را در صدر اولویت‌ها قرار دهد و بند مرتبط با آن را در بودجه منظور کند.

دبیرکل حزب‌الله در خصوص طرح قانون انتخابات برای صندلی نمایندگی مهاجران هشدار داد که نمی‌توان قانون انتخاباتی را به‌نفع گروه خاصی تدوین کرد و اگر همه شریک هستند باید بر مبنای اصل برابری طبق مقدمه قانون اساسی عمل شود.

وی پرسید که چگونه می‌توان پذیرفت قانونی برای مهاجران تصویب شود که به‌نفع ۱۲۸ کرسی باشد در حالی که برخی گروه‌ها تحت محدودیت‌ها و فشار‌ها قادر به رقابت در انتخابات خارج از کشور نیستند؟

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: یکی از رهبران سیاسی صراحتاً اعلام کرده است که خواستار ۱۲۸ کرسی برای مهاجران است تا حزب‌الله و شیعیان را هدف قرار دهد. حزب‌الله با نمایندگی عادلانه موافق است و با هر طرحی که بر اساس فشار‌های خارجی باشد مخالفت خواهد کرد.

منبع: العالم