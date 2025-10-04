باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالکبیر، وزیر مهاجرین حکومت طالبان، در دیدار با هیئتی از حزب جماعت اسلامی پاکستان به ریاست محمد ابراهیم، مذاکره و دیپلماسی را کلید حل مشکلات بین کابل و اسلام‌آباد دانست.

وی در این ملاقات، نگرانی خود را از رفتارهای نادرست با پناهجویان افغان و نیز اقدامات نظامی در پاکستان ابراز کرد و تأکید کرد طالبان، حل مشکلات از طریق گفتگو و دیپلماسی را در اولویت قرار می‌دهد.

سرپرست وزارت مهاجرین طالبان افزود که کابل و اسلام‌آباد باید در صلح و آرامش زندگی کنند.

هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان نیز از تأمین امنیت توسط حکومت طالبان ابراز خرسندی و بر وحدت جوامع اسلامی تأکید کرد. این حزب اذعان داشت که همکاری نزدیک علمای دو کشور می‌تواند در حل مسائل میان کابل و اسلام‌آباد مؤثر باشد.

این هیئت پیش از این با امیرخان متقی، سرپرست خارجه طالبان، دیدار کرده بود.

متقی در آن دیدار، رفت‌وآمد هیئت‌ها بین افغانستان و پاکستان در سطوح مختلف را «مهم و سازنده» توصیف و از میزبانی چندین دهه پاکستان از پناهجویان افغان تشکر کرده بود.

وی تصریح کرده بود که «روابط مثبت میان دو کشور به سود مردم هر دو طرف است.»