سرپرست وزارت مهاجرین طالبان در دیدار با هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان بر اولویت دادن به گفت‌وگو و دیپلماسی برای حل اختلافات دو طرف تأکید و از رفتار نادرست با پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالکبیر، وزیر مهاجرین حکومت طالبان، در دیدار با هیئتی از حزب جماعت اسلامی پاکستان به ریاست محمد ابراهیم، مذاکره و دیپلماسی را کلید حل مشکلات بین کابل و اسلام‌آباد دانست.

وی در این ملاقات، نگرانی خود را از رفتارهای نادرست با پناهجویان افغان و نیز اقدامات نظامی در پاکستان ابراز کرد و تأکید کرد طالبان، حل مشکلات از طریق گفتگو و دیپلماسی را در اولویت قرار می‌دهد. 

سرپرست وزارت مهاجرین طالبان افزود که کابل و اسلام‌آباد باید در صلح و آرامش زندگی کنند.

هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان نیز از تأمین امنیت توسط حکومت طالبان ابراز خرسندی و بر وحدت جوامع اسلامی تأکید کرد. این حزب اذعان داشت که همکاری نزدیک علمای دو کشور می‌تواند در حل مسائل میان کابل و اسلام‌آباد مؤثر باشد.

این هیئت پیش از این با امیرخان متقی، سرپرست خارجه طالبان، دیدار کرده بود.

متقی در آن دیدار، رفت‌وآمد هیئت‌ها بین افغانستان و پاکستان در سطوح مختلف را «مهم و سازنده» توصیف و از میزبانی چندین دهه پاکستان از پناهجویان افغان تشکر کرده بود.

 وی تصریح کرده بود که «روابط مثبت میان دو کشور به سود مردم هر دو طرف است.»

برچسب ها: تعامل با طالبان ، حزب جماعت اسلامی پاکستان
خبرهای مرتبط
تقویت روابط دوجانبه محور دیدار رهبر جماعت اسلامی پاکستان با سفیر افغانستان
دیدار سفیر طالبان با رئیس جماعت اسلامی پاکستان
دبیرکل حزب جماعت اسلامی پاکستان: آمریکا از منطقه اخراج خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرواز مرموز پهپادها بر فراز کابل
۳ گزینه تقابلی با اسنپ‌بک
استقبال جهانی از پاسخ حماس به طرح ترامپ
افشاگری شبکه آمریکایی از نقشه تاریک نتانیاهو برای حمله به کشتی‌های ناوگان صمود در تونس
سلام تهران و مسکو به نظم جدید
نتانیاهو از واکنش مثبت ترامپ به حماس «شوکه شده» است
سد روسی-چینی در برابر تحریم‌های ضد ایرانی
آمادگی ارتش اسرائیل برای اجرای مرحله اول طرح ترامپ در غزه/ حملات در غزه به حداقل رسید
گروه‌های مقاومت: پاسخ حماس به طرح ترامپ «ملی و مسئولانه» بود
ترامپ یک سال حبس برای آتش زدن پرچم آمریکا در نظر گرفت
آخرین اخبار
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا
بلژیک به جمع کشورهای اروپایی که با طالبان گفت‌وگو می‌کنند پیوست
دیپلماسی کلید حل مشکلات است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
تحریم‌ها بی‌اثر، همکاری‌ها در اوج؛ بیگدلی: آمار افزایش مبادلات با افغانستان به زودی منتشر می‌شود
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن با حضور دیپلمات طالبان
پلیس لندن ده‌ها نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
تظاهرات ده‌ها هزار اسپانیایی در حمایت از غزه + تصاویر
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آفریقای جنوبی از پاسخ حماس به طرح آتش‌بس استقبال کرد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
هیئت حماس امشب وارد قاهره می‌شود
قطر برای ادامه مذاکرات در مورد غزه با مصر و آمریکا در تماس است
خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد سکه یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کند
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد
اعتراضات مرگبار نسل زد در ماداگاسکار شعله‌ور شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در شرق لبنان
تظاهرات دو میلیونی در ایتالیا برای غزه؛ اسپانیا و پرتغال در آستانه اعتراضات گسترده
افزایش شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۶۷ هزار و ۷۴ نفر
پیشنهاد ۲۵۰۰ دلاری دولت ترامپ به نوجوانان مهاجر برای بازگشت داوطلبانه
مقام حماس: مصر میزبان کنفرانس فلسطینی‌ها درباره آینده غزه خواهد بود
بازداشت برای یک کامنت!
گروه‌های مقاومت: پاسخ حماس به طرح ترامپ «ملی و مسئولانه» بود
موافقت دولت پاکستان با پیشنهاد مذاکره با افغانستان
روسیه ۱۱۷ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
زلزله ۴.۶ ریشتری کامچاتکا را لرزاند
افشاگری شبکه آمریکایی از نقشه تاریک نتانیاهو برای حمله به کشتی‌های ناوگان صمود در تونس
قطعی اینترنت مهلت بورسیه تحصیلی اقبال را تمدید کرد