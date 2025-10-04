وزیر راه و شهرسازی گفت: دیپلماسی حمل و نقل در جهت تکمیل و تقویت ترانزیت کشور برقرار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در آیین امضای قراردادهای تامین ناوگان ریلی با اشاره به اینکه ما معتقدیم که با شکوفایی ترانزیت و صنعت ریلی، وابستگی‌های ما به نفت کمتر خواهد شد گفت: در این راستا، تفاهماتی برای تسهیل روند تأمین مالی پروژه‌ها با صندوق توسعه ملی داریم که ان‌شاءالله به زودی به آن خواهیم پرداخت. در رویدادهای آینده، جزئیات مربوط به عدد و رقم‌ها و چگونگی حمایت‌های صندوق توسعه را به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند.

وی ادامه داد:در خصوص دیپلماسی ترانزیت، لازم می‌دانم چند نکته را مطرح کنم. در کمتر از یک سال، قدم‌های بلندی در حوزه دیپلماسی حمل و نقل و دیپلماسی ریلی برداشته شده است. ما شش یا هفت کمیسیون مشترک با وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار کرده‌ایم. این جلسات که برخی از آن‌ها ممکن بود سه یا چهار سال برگزار نشود، فرصتی برای توافق در زمینه ریل فراهم کرده است.

او بیان کرد:این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا تمام کشورهای همسایه ما در این فرآیند نقش دارند. ما چشمه‌های باری در کشورهای همسایه داریم و همچنین اتصال به آب‌های آزاد از طریق کشورهای خشک‌سالی مانند ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان و ترکیه برقرار شده است.

وی به احیای قطار مسافری تهران-وان اشاره کرد گفت: پس از ۵ سال دوباره به حرکت درآمده و باعث رفت و آمد گردشگران شده است. همچنین، همکاری با تاجیکستان در زمینه بار گران قیمت گوگرد به خوبی پیش می‌رود. در افغانستان، با حمایت وزیر صنعت، اخبار مثبتی در خصوص معادن و بارها به دست آمده است.

او بیان کرد:در پاکستان نیز کمیسیون مشترکی تشکیل شده که آن‌ها نیز مشتاق به بهبود وضعیت ریلی هستند. پروژه‌های چابهار-زاهدان و رشت-آستارا حلقه‌های مفقوده‌ای هستند که ان‌شاءالله به زودی شکل خواهند گرفت.

وی ادامه داد:در نهایت، ما در دیپلماسی حمل و نقل ریلی اقداماتی انجام خواهیم داد که نه تنها برای کشور ما بلکه اثرات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.

امروز دخالت‌های کمتر دولت و حمایت‌های بیشتر از بخش خصوصی در دولت چهاردهم دنبال می‌شود.

وی گفت: بارها و بارها تاکید کردیم که با هم افزایی بین ارکان دولت، مسئولیت‌پذیری و اختیارات استانداران و حمایت‌های ویژه نمایندگان مجلس، می‌توان راه را برای بخش خصوصی هموار کرد؛ موضوعی که در رویداد امروز شاهد و ناظر آن هستیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه ویژه وزیر صمت در همه حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی، هم‌افزایی‌های خوبی با مجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد و هر دو وزارتخانه به دنبال حل و فصل مشکلات بخش خصوصی هستند.

صادق با اشاره به استفاده از جوانان و شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: مپنا مجموعه‌ای است که شاهد حضور نخبگان متخصص که دل در گرو این وطن دارند، در آن هستیم و این مجموعه موجب بالندگی کشور است.

وی به سه رویداد قبلی سرمایه‌گذاری در بخش ریلی در سال جاری اشاره کرد و گفت: رویداد سرمایه‌گذاری امروز می‌تواند پنج درصد بهبود در حوزه مسافری ریلی به دنبال داشته باشد و علاوه بر آن ایمنی بیشتر در حوزه حمل و نقل جاده‌ای را به ارمغان خواهد آورد.

وزیر راه و شهرسازی، ریل و حمل و نقل ریلی را بخشی توصیف کرد که به شدت با موقعیت ایران‌زمین و فرهنگ آن گره خورده و به شناسایی کل کشور در جهان کمک می‌کند.

صادق با یادآوری اینکه تحریم‌ها و فشارها هر روز بیشتر می‌شود تا عرصه را بر متخصصان، بخش خصوصی و مردم تنگ‌تر کرده و توانمندی‌های ما را زیر سوال ببرد، تصریح کرد: امروز به دیگر کشورها به ویژه همسایگان خودمان می‌گوییم چه بضاعت‌هایی در کشورمان وجود دارد و به طور مثال همه این ۱۴.۵ همت سرمایه‌گذاری امروز توسط سرمایه‌گذاران و متخصصان داخلی کشورمان تامین شده است که اتفاق بزرگی است.

صادق با اشاره به توافقات جدید دیگری که در راه است، تاکید کرد: ترانزیت و صنعت ریلی به ویژه با رویدادهای بعدی که با صندوق توسعه ملی بنا داریم به پیش ببریم، شکوفا می‌شود و وابستگی‌ها به صنعت نفت کاهش خواهد یافت.

