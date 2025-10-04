باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون ژیمناستیک ایران طی مراسمی، از مقام والای شهدا و جانبازان جامعه ژیمناستیک کشور تجلیل به‌عمل آورد. این مراسم با محوریت یادواره شهیده تارا حاجی‌میری برگزار شد؛ نوجوانی مستعد و آینده‌دار که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، همراه با پدر و مادر خود به شهادت رسید.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان کشوری و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد. مهمانان ویژه این مراسم عبارت بودند از: حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، امیر سرتیپ حسینی یاسینی ریاست دفتر ارتباطات مردمی فرماندهی نیروی زمینی ارتش، حاجی رحیمیان معاون مرکز راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرام نماینده حوزه ولی فقیه در سپاه، زهرا مظفر مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور ایثارگران، حجت‌الاسلام دکتر قاسمعلی نوچمنی دبیرکل جبهه حامیان ولایت، نقیب معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استان‌ها، خجسته مدیرکل سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، وطن‌خواه مشاور وزیر کشور، شفیعی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کیانی مشاور شهردار تهران و مدیرکل ایثارگران شهرداری تهران.

مراسم با سخنرانی زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک آغاز شد. در ادامه، حجت‌الاسلام بهرام، امیر سرتیپ یاسینی و حاجی رحیمیان نیز به ایراد سخنرانی پرداختند و با تأکید بر نقش شهدا در اعتلای فرهنگ ایثار و مقاومت، از جایگاه والای شهیده تارا حاجی‌میری در جامعه ورزش سخن گفتند.

کلیپی از تصاویر شهیده تارا حاجی‌میری نیز در مراسم پخش شد که تأثیر عمیقی بر حاضران گذاشت.

در بخش پایانی، حاج امیرحسین علیجانی به مداحی پرداخت و فضای مراسم را با یاد شهدا معنوی‌تر کرد. همچنین از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران جامعه ژیمناستیک با اهدای لوح یادبود و تندیس تجلیل به‌عمل آمد.