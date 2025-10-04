باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی گفت: در زمان حاضر این محور حوالی ساعت ۱۸ به منظور تردد آسان خودرو‌ها و پیشگیری از حوادث جاده‌ای از سمت مرزن آباد به کرج و تهران یک طرفه شده است.

وی افزود: حوالی ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه عصر امروز هم به علت ترافیک چهار کیلومتری از سمت شمال به جنوب این محور از سمت کرج و تهران به روی وسایل نقلیه موتوری بسته شد.

رئیس پلیس راه مازندران گفت: برابر گزارش‌ها در نقاطی از این مسیر ارتباطی از جمله شهر مرزن‌آباد، مجلار، رستوران همسفر و سیاه بیشه شاهد ترافیک پرحجم هستیم.

عبادی به عابران سواره رو در این گذرگاه لغزنده و مه آلود تاکید و توصیه کرد: ضمن رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئنه از هرگونه شتابزدگی در حین رانندگی اجتناب کنند ضمن آنکه از توقف در نقاط حادثه ساز در طول محور بپرهیزند.

جاده چالوس - کرج. به طول حدود ۱۸۰ کیلومتر یکی از گذرگاه‌های پرتردد کشور بوده و از طول این مسیر حدود ۹۰ کیلومتر آن جزو حوزه مازندران شهرستان چالوس است که به کندوان شهرت دارد.

برابر آمار روزانه به طور میانگین در نیمه نخست سال حدود ۵۰ هزار خودرو در این مسیر رفت و آمد می‌کند.