این بخش از سوره نحل در حقیقت جمع‌بندی آموزه‌هایی است که در طول سوره درباره حق‌گرایی، صبر در برابر دشمنان، و راه‌های مقابله با فشارهای بیرونی مطرح شده است.

آیات ۱۱۹ تا پایان سوره علاوه بر بیان لطف و رحمت الهی نسبت به بندگان، به‌ویژه توبه‌کنندگان، به پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان توصیه‌هایی می‌کند که در مسیر دشوار مقابله با دشمنان راهگشا باشد. در ادامه محوری‌ترین نکات این آیات را با نگاه به مسئله دشمن‌شناسی مرور می‌کنیم.

نقش رحمت و توبه در خنثی‌سازی توطئه دشمن

آیه ۱۱۹ با تأکید بر اینکه خداوند نسبت به بندگان خطاکار رحمت ویژه‌ای دارد و در صورت توبه و عمل صالح آنان را می‌بخشد، در واقع پیامی به جامعه ایمانی است که اجازه ندهند دشمن با سوءاستفاده از لغزش‌ها و ضعف‌های فردی یا اجتماعی، صفوف آنان را متزلزل کند. دشمنان معمولاً به دنبال برجسته‌سازی خطاها هستند تا امید را بگیرند و روحیه تسلیم‌پذیری را تزریق کنند. قرآن با تکیه بر رحمت الهی این حربه را بی‌اثر می‌سازد و به مؤمنان می‌آموزد که لغزش نباید موجب شکست در برابر دشمن شود.

وحدت ادیان آسمانی و استراتژی دشمن در تحریف

در آیات ۱۲۳ و ۱۲۴ به مسئله ابراهیم(ع) و پیروی از آیین او اشاره شده است. دشمنان تاریخی پیامبران، همواره از ابزار تحریف و انحصارگرایی برای ایجاد شکاف میان امت‌ها بهره می‌گرفتند. یهودیان بهانه می‌گرفتند که احکام خاصی مثل حکم روز شنبه تنها راه بندگی خداست و دیگران در مسیر باطل‌اند.