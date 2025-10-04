کارگردان «هجده هزار و یک» گفت که این نمایش حول محور هجوم دشمنان و ایستادگی و مقاومت مردم در خراسان می‌چرخد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین بزرا، کارگردان «هجده هزار و یک» در برنامه «ایران امروز» درباره این نمایش که در مشهد در حال برگزاری است، گفت: نمایش میدانی و بزرگ «هجده هزار و یک» در شهر مقدس مشهد در حال اجراست. فکر می‌کنم دو سه روز آینده نمایش ما به پایان می‌رسد. نوزدهم شب آخر نمایش است. متن و پژوهش نمایش «هجده هزار و یک» از حدود سه ماه پیش آغاز شد. تقریباً دو ماهی طول کشید که نمایشنامه اصلی بعد از پانزده‌بار بازنویسی آماده شود. بعد همکاران در گروه تولید وارد میدان شدند و به مدت دو ماه زمان برد تا نمایش برای شب‌های اجرا آماده شود.

بزرا در پاسخ به این سوال که «هجده هزار و یک» چه رویداد‌های تاریخی را مرور می‌کند؟ گفت: این نمایش از آن دسته نمایش‌هایی است که اولین‌بار با نام «شب آفتابی» در تهران آغاز شد. ما در طی این سال‌ها نمایش‌های متعددی در بوستان ولایت اجرا کردیم، که می‌توان به نمایش‌های «تنها‌تر از مسیح»، «جهان بانو» و... اشاره کرد. در مشهد بنا به نیاز زمانه و اتفاقات، داستان حول محور هجوم دشمنان و ایستادگی و مقاومت مردم در خراسان می‌چرخد. ما تاریخ خراسان را با درام و داستانی که در زیر لایه اتفاق می‌افتد، دنبال کردیم. 

کارگردان «هجده هزار و یک» درباره حضور سفرا و سرکنسولگری‌های کشور مختلف برای تماشای این نمایش گفت:، چون این گونه نمایش‌ها سال‌های سال در حال اجراست، یک تیم حرفه‌ای از بهترین‌های تلویزیون و تئاتر مجموعه را همراهی می‌کنند. با اطمینان می‌توانم بگویم که ما در هر جای دنیا امکان بهترین اجرا را داریم. از تمام ابزار‌ها استفاده شده تا در بستری جذاب و دیدنی محتوا را به مخاطب ارائه دهیم. ما در این شب‌ها مهمان‌های مختلفی داشتیم. 

گفتنی است نمایش میدانی «هجده هزار و یک» مشتمل بر نمایش دلاوری‌های مردم خراسان در طول تاریخ است، که برش‌هایی از تاریخ ایران از جمله به توپ بستن مشهد توسط روس‌ها، ورود امام رضا (ع) به مشهد، ورود مغولان به نیشابور، قیام سربداران، کشف حجاب در دوره رضاشاه و واقعه گوهرشاد، دفاع از حرم اهلبیت (ع) و همچنین وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تصویر می‌کشد.

