باشگاه خبرنگاران جوان - شهید سید هاشم صفی‌الدین روحانی برجسته شیعه و یکی از مقامات ارشد جریان مقاومت لبنان بود که از سال ۲۰۰۱ تا هنگام شهادت، ریاست شورای اجرایی حزب‌الله لبنان را بر عهده داشت و او را در حقیقت بعد از سید حسن نصرالله، نفر شماره دو حزب‌الله لبنان می‌دانستند.

در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۳ و تنها شش روز پس از ترور سید حسن نصرالله، در جریان حملات غیرقانونی و بمباران وحشیانه رژیم تروریستی صهیونیستی بر روی ساختمانی در ضاحیه بیروت، شیخ سید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله، چهره سرشناس و روحانی محبوب مردم لبنان و مسلمانان آزاده جهان، به شهادت رسید و به خیل عظیم شهدای مقاومت و راه آزادی قدس پیوست.