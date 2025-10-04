روند صعودی صادرات کالا از گمرکات سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان _ قربان کریمی گفت : میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴۱ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲ درصد کاهش داشته است. عمده اقلام صادراتی شامل سیمان، کلینکر، سنگ نمک و خرما بوده است.

ناظر گمرکات استان همچنین درباره واردات اظهار داشت: در همین بازه زمانی، یک میلیون و ۱۷۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون و ۲۷۲ هزار دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۷۰ درصد و از نظر ارزشی ۳۱ درصد افزایش داشته است. عمده اقلام وارداتی شامل گندم، برنج، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، انبه و گوشت بوده است.

وی درباره ترانزیت خارجی نیز گفت: حجم ترانزیت خارجی در نیمه نخست سال جاری ۶۱۶ هزار و ۹۷۲ تن بوده که ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

منبع گمرکات سیستان و بلوچستان