باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از هفته‌ی ششم فصل ۲۶-۲۰۲۵ بوندسلیگا، بایرن مونیخ به پیروزی ۳-۰ مقابل آینتراخت فرانکفورت رسید.

شبی که با گل برق‌آسای لوئیس دیاز در ثانیه پانزدهم آغاز شد و با تاریخ‌سازی دوباره هری کین ادامه یافت. کین در این بازی گل دوم تیمش را به ثمر رساند و شمار گل‌هایش را در شش هفته ابتدایی لیگ به عدد ۱۱ رساند. آماری که پیش از او هیچ بازیکنی در تاریخ بوندس‌لیگا به آن نرسیده بود.

در نیمه دوم هم بایرن مونیخ چندین فرصت آرمانی برای گلزنی داشت؛ سرژ گنابری روی چندین صحنه و هری کین یک‌بار با زدن ضربه‌ای به تیر دروازه، این فرصت‌ها را از دست دادند. سرانجام لوئیس دیاز بود که عملکرد فوق‌العاده‌اش در این بازی را با به ثمر رساندن دومین گلش در دقیقه ۸۷ تکمیل کرد تا روی هر سه گل بایرن مونیخ نقش مستقیم داشته باشد.

بایرن مونیخ به نخستین تیم تاریخ فوتبال آلمان تبدیل شد که فصل را با ۱۰ پیروزی متوالی در تمام رقابت‌ها آغاز می‌کند. بایرن مونیخ با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ بوندس‌لیگای یک آلمان رسید. فرانکفورت هفته را در رده چهارم آغاز کرده بود، اما با تحمل سومین شکست فصل با ۹ امتیاز به جایگاه ششم رانده شد.