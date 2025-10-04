حاجی میرزایی در تبیین چرایی اهتمام ویژه دولت و شخص رئیس جمهور به موضوع آموزش و پرورش گفت: ریشه بسیاری از مشکلات و چالش‌های کنونی کشور در کمک توجهی به آموزش و پرورش نهفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز، شنبه دوازدهم مهر ۱۴۰۴، نشستی تخصصی با محوریت بررسی راهکار‌های ارتقای کیفیت آموزش و بهره‌برداری هوشمندانه از فناوری‌های تحول‌آفرین در نظام تعلیم و تربیت کشور به ریاست دکتر محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و با حضور دکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش، جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه و گروهی از کارشناسان برجسته حوزه آموزش برگزار شد.

در این نشست طرح‌های کلان و آینده‌نگرانه‌ای همچون تقویت زیرساخت‌های فناورانه در آموزش، طراحی و توسعه مدارس هوشمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت آموزشی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای جلسه بر اهمیت فناوری به عنوان ضلع چهارم یادگیری در کنار دانش، مهارت و نگرش تأکید کرده و ضرورت تنظیم نسبت صحیح میان آموزش و فناوری و توجه همه‌جانبه به پیامد‌ها و آثار آن در نظام تعلیم و تربیت کشور را خاطرنشان ساختند. همچنین بر پرهیز از خوش‌بینی افراطی نسبت به نقش فناوری و ضرورت یافتن نقطه تعادل در بهره‌برداری از آن در امر آموزش به عنوان مقوله‌ای چندبعدی تأکید شد.

حاجی‌میرزایی در سخنانی، آموزش و پرورش را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های رئیس‌جمهور دانست و اظهار داشت: این اولویت بر مبنای تحلیلی عمیق از شرایط داخلی و تحولات جهانی شکل گرفته است، چرا که مسیر تحولات واقعی کشور از دل آموزش و پرورش می‌گذرد و ما برای خلق هر دستاورد پایدار و معتبر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، ناگزیر از تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت هستیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور در تبیین چرایی اهتمام ویژه دولت و شخص رئیس جمهور به موضوع آموزش و پرورش گفت: گاه به دولت خرده گرفته می‌شود که در شرایط وجود برخی چالش‌ها به‌ویژه در عرصه سیاست خارجی و مسائل اقتصادی، چرا تمرکز جدی بر آموزش و پرورش صورت می‌گیرد؟ واقعیت این است که در دوره‌های گذشته به دلیل غلبه نگاه کوتاه‌مدت و تلاش برای کسب منافع آنی، از سرمایه‌گذاری بر منافع پایدار غفلت شده و فرصت‌های ارزشمندی در این حوزه از دست رفته است. دولت وفاق ملی بر اساس دیدگاه رئیس‌جمهور در پی خلق نتایجی ماندگار است، چرا که ریشه بسیاری از مشکلات و چالش‌های کنونی کشور در کم توجهی به آموزش و پرورش نهفته است و البته توجه به آموزش و پرورش به معنای غفلت از مسائل اقتصادی و معیشت مردم و مناسبات بین‌المللی نیست.

حاجی‌میرزایی با اشاره به این نکته که صرف احداث فضای آموزشی کافی نیست، اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت است، حتی اگر بهترین و مدرن‌ترین مدارس ساخته شود، اما آموزش کیفی در آنها جریان نداشته باشد، دستاوردی درخور حاصل نخواهد شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تجربه دوران همه‌گیری کرونا خاطرنشان ساخت: اگرچه آثار کیفی در آموزش و پرورش معمولاً دیرهنگام نمایان می‌شود، اما رشد پرشتاب فناوری، این مسیر را کوتاه‌تر کرده است. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند ما را به عدالت آموزشی نزدیک‌تر کرده، کیفیت محتوا و فرصت‌های یادگیری را ارتقا بخشد.

حاجی‌میرزایی همچنین از تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش برای آغاز متفاوت سال تحصیلی جدید قدردانی کرد و گفت: کار‌های ارزشمندی برای استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و تقویت زیرساخت‌های آموزشی کشور انجام شده و این مسیر با جدیت، استمرار خواهد یافت.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: رئیس دفتر رئیس جمهور ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
حاجی میرزایی:
این مردم هستند که باید در مورد عملکرد دولت چهاردهم نمره بدهند
پزشکیان:
برای آموزش موثر باید از فضا‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی به صورت هم‌افزا بهره گرفت
حاجی میرزایی: ۹ تفاهمنامه میان ایران و ارمنستان امضا خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گفت‌و‌گو، بهترین راه‌حل مسائل در چارچوب قوانین بین‌المللی است/ ادعا‌ی غربی‌ها علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بی‌اساس است
مرتب از احتمال حمله می‌گویند تا جنگ روانی ایجاد کنند/ آمادگی نظامی‌ها کاملاً برقرار است
باهنر: اسنپ بک چیزی به تحریم‌های فعلی نمی‌افزاید
سردار مومنی: پلیس در کنار مردم، حافظ حقوق و آزادی‌های مشروع آنان است
اکنون همه در جهان علیه اسرائیل صحبت می‌کنند/ بعید است نتانیاهو به آتش‌بس پایبند بماند
تسلیم استوارنامه سفیر ایران به رئیس جمهور مغولستان و دیدار‌های دوجانبه
پیگیری ویژه دیوان محاسبات برای پرداخت معوقات کمک‌هزینه معیشت، حق پرستاری و مددکاری ویژه افراد دارای معلولیت
عارف: جنگ ۱۲ روزه نبرد علم با علم بود/ طرح جامعی برای پیشرفت صنعت الکترونیک در دستور کار قرار دارد
تلاش‌های فرماندهی انتظامی زمینه‌ساز رشد کشور است
ریشه بسیاری از مشکلات کشور در کم توجهی به آموزش و پرورش نهفته است
آخرین اخبار
بقائی: جهان باید به بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش پایان دهد
ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد
ریشه بسیاری از مشکلات کشور در کم توجهی به آموزش و پرورش نهفته است
اکنون همه در جهان علیه اسرائیل صحبت می‌کنند/ بعید است نتانیاهو به آتش‌بس پایبند بماند
تسلیم استوارنامه سفیر ایران به رئیس جمهور مغولستان و دیدار‌های دوجانبه
باهنر: اسنپ بک چیزی به تحریم‌های فعلی نمی‌افزاید
عارف: جنگ ۱۲ روزه نبرد علم با علم بود/ طرح جامعی برای پیشرفت صنعت الکترونیک در دستور کار قرار دارد
سردار مومنی: پلیس در کنار مردم، حافظ حقوق و آزادی‌های مشروع آنان است
مرتب از احتمال حمله می‌گویند تا جنگ روانی ایجاد کنند/ آمادگی نظامی‌ها کاملاً برقرار است
پیگیری ویژه دیوان محاسبات برای پرداخت معوقات کمک‌هزینه معیشت، حق پرستاری و مددکاری ویژه افراد دارای معلولیت
تلاش‌های فرماندهی انتظامی زمینه‌ساز رشد کشور است
گفت‌و‌گو، بهترین راه‌حل مسائل در چارچوب قوانین بین‌المللی است/ ادعا‌ی غربی‌ها علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بی‌اساس است
تعامل با نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، نقطه قوت فراجاست
فراجا؛ جلوه‌ای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی‌سازی امنیت
ارتش دانشجو می‌پذیرد
آموزش پیش‌دبستانی از پنج سالگی باید به‌صورت دولتی باشد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۲ مهر