رئیس مجلس استانداری بصره با تاکید بر توسعه مرز شلمچه بین ایران و عراق گفت: مرز شلمچه در استان بصره در حال توسعه است تا مشکلات مبادله کالا بین ۲ کشور برطرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد کاظم شنبه در نشست مشترک هیات‌های ایرانی و عراقی که با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه تجاری در منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: پیشرفت در اجرای طرح‌های منطقه آزاد اروند عامل کلیدی در توسعه روابط اقتصادی این منطقه با استان بصره است.

وی افزود: طرح‌های اقتصادی و تجاری متعددی وجود دارند که می‌توانند روابط حسنه بین ۲ کشور را تقویت کنند.

کاظم با اشاره به روابط دیرینه ایران و عراق بر ضرورت تحکیم هرچه بیشتر این پیوند‌های تاریخی تاکید کرد و گفت: روابط تاریخی بین ایران و عراق وجود دارد و باید این ارتباط ادامه یابد.

وی ادامه داد: ایران و عراق باید بیش از پیش با هم یکدل و یکدست باشند و روابط ۲ کشور را مستحکم‌تر کنند.

وی راه‌اندازی راه‌آهن بین ۲ کشور را بسیار تاثیرگذار در روابط تجاری دانست و بر ضرورت تسریع در افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه مهم تاکید کرد.

رئیس مجلس استانداری بصره همچنین به معضل جدی کمبود آب آشامیدنی در این استان اشاره کرد و گفت: مشکل اساسی ما در بصره آب شرب است و شوری آب به شمالی‌ترین منطقه بصره نیز رسیده است، پیش از این، آب کارون وارد عراق می‌شد، اما اکنون این آب روانه عراق نمی‌شود و ما انتظار داریم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه کمک لازم را ارائه دهد.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس واقع است و شامل شهر‌های آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) می‌شود.

این منطقه در محل تلاقی رودخانه‌های اروند و کارون قرار دارد و با توجه به همجواری با کشور‌های عراق و کویت و برخورداری از ظرفیت‌های مناسب حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

