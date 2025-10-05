باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۸:۱۵ با بازی استقلال برابر تیم چادر ملو اردکان در ورزشگاه تختی بسته می‌شود و لیگ برتر فوتبال به مدت ۲ هفته به خاطر فیفا دی تعطیل می‌شود.

تیم چادر ملو به علت آماده نبودن ورزشگاه نصیری یزد مجبور شده است که از حریفان خود در ورزشگاه تختی میزبانی کند که این تیم هم امشب از تیم استقلال در این ورزشگاه پذیرایی می‌کند.

تیم استقلال بعد از شکست برابر تیم المحرق بحرین در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا به لیگ برتر فوتبال برگشته است و این تیم با هدایت ساپینتو در ۵ بازی لیگ برتر تنها ۶ امتیاز گرفته و با ۶ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

نتایج ضعیف استقلال در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر فوتبال باعث شده است که ساپینتو مورد انتقاد هواداران و پیشکسوتان قرار بگیرد و اگر او نتواند در بازی با چادر ملو برنده شود در آن صورت باید عطای سرمربیگری را به لقایش ببخشد و از سرمربیگری استقلال کنار برود و مربی دیگری جایگزینش شود.

به هر حال استقلالی‌ها می‌خواهند با برد برابر چادر ملو از وضعیت بحرانی خارج شوند و با صدرنشینی به تعطیلات لیگ برتر فوتبال بروند، اما آنها کار سختی جلوی تیم بدون شکست لیگ دارند.

همچنین بازگشت عارف غلامی و روزبه چشمی به لیست تیم استقلال، خبر خوبی برای ساپینتو خواهد بود و او بدون غایب می‌تواند ترکیب تیمش را بچیند.

در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان هفته گذشته برابر تیم پیکان به تساوی بدون گل دست یافت و با ۷ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گرفته است.

اگر تیم چادرملو بتواند تیم استقلال را در بازی امشب شکست بدهد در آن صورت به صدر جدول صعود می‌کند. سعید اخباری سرمربی تیم چادر ملو که ناچار به جراحی زانوی آسیب دیده خود شد، همانند بازی با پیکان نمی‌تواند از روی نیمکت تیمش را هدایت کند و ناچار است تا از روی سکو‌های ورزشگاه به تماشای بازی بنشیند.

شاگردان سعید اخباری در ۵ بازی گذشته یک برد داشتند و ۴ تساوی پیاپی کسب کرده‌اند و باختی نداشتند و باید منتظر بمانیم آنها می‌توانند در روز‌های بد استقلال، نخستین پیروزی خود مقابل آبی‌ها را به دست بیاورند یا خیر.

دیدار امشب سومین تقابل ۲ تیم است. در ۲ تقابل قبلی، ۲ تیم به ۲ تساوی بدون گل دست پیدا کردند. در دیدار‌های این ۲ تیم، گلی رد و بدل نشده است و تیمی برنده نبوده است.

به هر حال باید دید شام آخر ساپینتو در بازی امشب سرو می‌شود یا نه!