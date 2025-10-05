باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهزاد داداش زاده پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی‌های متوالی سرخپوشان در لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: متاسفانه پرسپولیس شرایط آرمانی را ندارد و این تیم کارش سخت شده است. پرسپولیس بیمار است و هر لحظه در مورد تکلیف سرمربی تصمیم بگیرند بهتر است. البته نه مربیانی که اکنون اسامی شان در فضای مجازی مطرح می‌شود.

داداش زاده درباره اینکه از حسین عبدی به عنوان گزینه جانشینی وحید هاشمیان نام برده می‌شود، بیان کرد: اگر عبدی هم به پرسپولیس بیاید، می‌گوید که من تیم را نبستم و مشکلات زیاد است. به هر حال اگر هم عبدی به پرسپولیس بیاید ۲ سر برد برایش می‌شود یا قربانی و یا موفق می‌شود. عبدی سابقه ملی دارد و در باشگاه‌ها زیاد نبوده است. حالا خودشان می‌دانند و خیال می‌کنند ما با اینها دشمن هستیم.

پیشکسوت پرسپولیس درباره بازی سرخپوشان برابر گل گهر را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: شرایط بازی به صورتی بود که حساسیت زیاد بود و من فکر می‌کنم تیم‌های رقیب برابر پرسپولیس ایده آل بازی می‌کنند و این نشان از برنامه درستشان است.

او درباره اینکه پرسپولیس هنوز تک مهاجم بازی می‌کند و احمدزاده در جناح چپ استفاده می‌شود، گفت: من احساس می‌کنم وحید هاشمیان تصمیم گیرنده نیست و انگار سروش رفیعی، فرشاد احمد زاده و هوادار متمول تصمیم گیرنده هستند و واقعا سرخپوشان مریض هستند و باید کالبد شکافی شوند. الان هاشمیان مشکل تیم است و با درویش کاری نداریم.

داداش زاده درباره اینکه رضا درویش این بازیکنان را به پرسپولیس آورد، بیان کرد: آقایان از جمله حمید استیلی سکوت کردند و همه توپ را در دروازه درویش انداختند. اتفاقاتی افتاده که بعضی‌ها دارند پنهان کاری می‌کنند و دنبال پست و مقام در آینده هستند. به نظرم درویش و استیلی دارند با احساسات مردم بازی می‌کنند و همه اینها به نوعی مقصر هستند. البته الان هاشمیان مقصر اصلی هست و چیدمان اصلی تیم اشتباه است و اورونوف را در دقیقه ۸۵ بازی وارد زمین مسابقه می‌کند و او در ۵ دقیقه پایانی چه کار می‌تواند انجام بدهد. هاشمیان این بازیکن را از اول بازی در زمین مسابقه بگذارد و یا او را دقایق پایانی به زمین مسابقه نیاورد.

او افزود: پرسپولیس بیمار است و بازیکنانش تمرکز لازم را ندارند و تصمیمات درستی برای این تیم گرفته نمی‌شود و ارنج تیم احساسی چیده می‌شود و متاسفانه وضعیت تیم هر روز بدتر از دیروز می‌شود.

داداش زاده بیان کرد: همه تیم‌ها قابل احترام هستند، اما پرسپولیس نباید در خانه مساوی کند و دیدار‌های خانگی بازی ۶ امتیازی هستند که باید بگیریم.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه وضعیت سرخپوشان را چطور می‌بیند، گفت: پرسپولیس وضعیت خوبی ندارد و باید کالبد شکافی خوبی در این تیم صورت بگیرد.

او درباره اینکه وضعیت پرسپولیس درست می‌شود، بیان کرد: به نظرم با هاشمیان نمی‌شود این تیم را درست کرد و باید شوکی به تیم وارد شود. کاری که در زمان گاریدو اتفاق افتاد دارد رخ می‌دهد و با این فرمان سرخپوشان جلو بیایند بدتر می‌شوند بهتر نمی‌شوند.

داداش زاده درباره اینکه چرا درویش مدیرعامل پرسپولیس استعفا نمی‌دهد و هواداران از اول بازی‌ها "شعار حیا کن رها کن" برای درویش سر دادند، بیان کرد: مدیریت پرسپولیس در ابتدای فصل مقصر بود، اما وقتی سرمربی تیم می‌گوید که همه چیز ایده آل است و این موضوع نشان می‌دهد که مدیر عامل ایرادی ندارد. من نمی‌دانم چرا پرسپولیس با تک مهاجم بازی می‌کند و اورونوف زودتر به بازی نمی‌آید.

پیشکسوت پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس نباید با پنالتی مساوی کند و یا برنده شود و اینها ضعف تیم را می‌رساند و باید هر چه زودتر فکری به حال سرخپوشان کنند و گرنه به مشکل می‌خورند.