مدیر کل گردشگری داخلی از برگزاری ۹۰ جشنواره در شهر اصفهان و همکاری‌ با سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - فاطمی مدیر کل گردشگری داخلی درباره شرایط فعلی شهر اصفهان و برگزاری جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان گفت: اصفهان در روزهای اخیر با حجم جشنواره‌های متنوعی روبه‌رو هست و تقریبا از دهم شهریورماه این جشنواره‌ها شروع شد و تا پایان مهر ماه ادامه پیدا خواهد کرد. ۹۰ جشنواره در شهرستان‌ها و مراکز استان اصفهان درحال برگزاری است. این جشنواره‌ها کمک بزرگی به توسعه گردشگری در اصفهان کمک کرده است و می‌توانیم بگوییم در بسیاری از شهرهای اصفهان رونق گردشگری اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به همکاری معاونت گردشگری با سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: ما در جشنواره کودکان و نوجوانان به طور خاص ورود نداریم، مگر اینکه به عنوان یک جشنواره گردشگری تلقی شود. ما یک سری جشنواره‌ها در سامانه رویدادهای گردشگری به ثبت می‌رسانیم و از آن‌ها حمایت می‌کنیم؛ لذا تعدادی از جشنواره‌های اصفهان در فهرست تقویم و رویدادهای گردشگری ثبت شده است و ما ملزم به حمایت از رویدادها هستیم. اما ادارات کل استان اصفهان همکاری مستقیمی با جشنواره فیلم کودک و نوجوان دارد.

فاطمی با تاکید بر اهمیت به آموزش کودکان و زنان بیان کرد: شعار امسال ما گردشگری و تحول پایدار است‌. توانمندسازی و آموزش به کودکان و زنان در حوزه زنان مطرح می‌شود و کودکان می‌توانند در تحول پایدار بسیار تاثیر گذار باشند. ما کودکان را به عنوان یکی از رکن‌های اصلی توسعه گردشگری شهرها و مقاصد گردشگری می‌شناسیم.

برچسب ها: سینمای ایران ، جشنواره فیلم کودکان و نوجوان
