یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدو‌بیست‌و‌هشتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغازبه‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: 

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی

گزارش كميسيون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

تقاضای دوفوریت در مورد طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و  انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ نیز در دستور کار قرار دارد.

 

 

برچسب ها: قانون پولی و بانکی ، معادن زغال سنگ ، تامین اجتماعی
خبرهای مرتبط
واریز مرحله چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور:
رفع ناترازی انرژی و تأمین مسکن دو اولویت حیاتی مجلس و دولت است
باهنر: اسنپ بک چیزی به تحریم‌های فعلی نمی‌افزاید
سرنوشت همتی در انتظار مدنی‌زاده در صورت دخالت در سیاست‌های ارزی
ابراهیم‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
آموزش پیش‌دبستانی از پنج سالگی باید به‌صورت دولتی باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردار حسن‌زاده: بدون برابری تجهیزاتی در جنگها، پیروز شدیم
بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
برگزاری رویداد ملی روز روستا و عشایر با محوریت حکمرانی یکپارچه
فرمانده کل سپاه: اگر حرکتی از جانب دشمن در دریا و جزایز صورت گیرد جواب محکمی دریافت می‌کند
پزشکیان: باید تعادل و تناسب را بین منابع و مصارف درنظر بگیریم
عارف: برای ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره طرح آتش‌بس در غزه
تداوم تلاش‌های وزارت امور خارجه برای صیانت از حقوق ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای
تصویب ۲ آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌ها و قانون حمایت از مالکیت معنوی
آخرین اخبار
تداوم تلاش‌های وزارت امور خارجه برای صیانت از حقوق ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای
تصویب ۲ آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌ها و قانون حمایت از مالکیت معنوی
بیانیه وزارت امور خارجه درباره طرح آتش‌بس در غزه
فرمانده کل سپاه: اگر حرکتی از جانب دشمن در دریا و جزایز صورت گیرد جواب محکمی دریافت می‌کند
عارف: برای ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم
سردار حسن‌زاده: بدون برابری تجهیزاتی در جنگها، پیروز شدیم
برگزاری رویداد ملی روز روستا و عشایر با محوریت حکمرانی یکپارچه
بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
پزشکیان: باید تعادل و تناسب را بین منابع و مصارف درنظر بگیریم
عراقچی: آمریکا شروط جدیدی را اعلام نکرده است/ توافق قاهره دیگر کارایی ندارد
تصویب کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در مجلس
برای تغییر پول ملی اسکناس‌های قدیم و جدید سه سال با هم استفاده می‌شوند
برگزاری نشست وزیر امور خارجه با سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم تهران
رد ادعای کوچک‌زاده درباره NPT توسط قالیباف
طرح اصلاح قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشت
تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس
رفع ناترازی انرژی و تأمین مسکن دو اولویت حیاتی مجلس و دولت است
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستورکار مجلس
تاکید عراقچی بر ضرورت گسترش مناسبات اقتصادی بین ایران و لیبی
دنیامالی: کشتی ستون فقرات ورزش قهرمانی کشور است/ دبیر: مجلس بیشترین کمک را به کشتی کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ مهر
سرنوشت همتی در انتظار مدنی‌زاده در صورت دخالت در سیاست‌های ارزی