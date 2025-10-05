رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس از استقرار بیمارستان سیار ۹۲ تخت خوابی بنیاد برکت در شهرستان عشق آباد به مدت ۱۰ روز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - تقوی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیمارستان سیار ۹۲ تختخوابی بنیاد برکت در شهرستان عشقآباد استقرار یافته است.
او افزود: این بیمارستان سیار از روز چهارشنبه ۱۶ مهر آغاز فعالیت کرده و تا جمعه ۲۵ مهر به مدت ۱۰ روز، آماده ارائه خدمات سلامت به اهالی شهرستان عشقآباد است.
تقوی اظهار کرد: این طرح، فرصتی بینظیر برای مردم و بهخصوص مناطقی است که دسترسی سختتری به خدمات پزشکی دارند. کلیه خدمات شامل اعمال جراحی بستری، چشمپزشکی، بیناییسنجی، زنان زایمان، اطفال، ارولوژی، داخلی، رادیولوژی، قلب، گوش حلق و بینی، آزمایشگاه، داروخانه و دندانپزشکی به صورت کاملاً رایگان در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان طبس بیان کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح سلامت و رفع نیازهای پزشکی مناطق محروم و کمبرخوردار در حال اجرا است و هموطنان میتوانند از این فرصت طلایی بهرهمند شوند.
او گفت: در این مدت، تمامی مراجعان میتوانند بر اساس نوبتبندی و با حضور در محل، خدمات رایگان را دریافت کنند و کادر پزشکی مجرب، همراه با تجهیزات مدرن، پاسخگوی نیازهای درمانی خواهند بود.