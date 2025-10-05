رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس از استقرار بیمارستان سیار ۹۲ تخت خوابی بنیاد برکت در شهرستان عشق آباد به مدت ۱۰ روز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - تقوی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیمارستان سیار ۹۲ تخت‌خوابی بنیاد برکت در شهرستان عشق‌آباد استقرار یافته است.

او افزود: این بیمارستان سیار از روز چهارشنبه ۱۶ مهر آغاز فعالیت کرده و تا جمعه ۲۵ مهر به مدت ۱۰ روز، آماده ارائه خدمات سلامت به اهالی شهرستان عشق‌آباد است.

تقوی اظهار کرد: این طرح، فرصتی بی‌نظیر برای مردم و به‌خصوص مناطقی است که دسترسی سخت‌تری به خدمات پزشکی دارند. کلیه خدمات شامل اعمال جراحی بستری، چشم‌پزشکی، بینایی‌سنجی، زنان زایمان، اطفال، ارولوژی، داخلی، رادیولوژی، قلب، گوش حلق و بینی، آزمایشگاه، داروخانه و دندان‌پزشکی به صورت کاملاً رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

رئیس شبکه بهداشت و درمان طبس بیان کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح سلامت و رفع نیاز‌های پزشکی مناطق محروم و کم‌برخوردار در حال اجرا است و هموطنان می‌توانند از این فرصت طلایی بهره‌مند شوند.

او گفت: در این مدت، تمامی مراجعان می‌توانند بر اساس نوبت‌بندی و با حضور در محل، خدمات رایگان را دریافت کنند و کادر پزشکی مجرب، همراه با تجهیزات مدرن، پاسخگوی نیاز‌های درمانی خواهند بود.

برچسب ها: بنیاد برکت ، خدمات پزشکی ، بیمارستان سیار
خبرهای مرتبط
خدمت رسانی جهادگران در روستا‌های خضری دشت بیاض
افزایش ۴۶ درصدی تصادفات جرحی در زیرکوه
جراحی پیچیده ستون فقرات در بیرجند توانایی راه رفتن را به بیمار عراقی بازگرداند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
کشف ۳۸۸ میلیارد تومان کالای قاچاق و توقیف بیش از ۹۹۰ خودروی شوتی
بافت ۵۶۴ قالی برای بازسازی اعتاب مقدسه در طبس
ارائه خدمات رایگان پزشکی به اهالی عشق آباد در بیمارستان سیار بنیاد برکت