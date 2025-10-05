باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تقدیر از قهرمانان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی صبح امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) قبل از آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی زاگرب پایتخت کرواسی برای اولین‌بار در تاریخ کشتی کشورمان به‌طور همزمان قهرمان جهان شدند.

کشتی بخشی از تاریخ و فرهنگ ماست

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در این مراسم گفت: از حسن توجه نمایندگان سپاسگزارم و از رئیس خودم آقای قالیباف تشکر می‌کنم. قانون نظام جامع باشگاه‌داری می‌تواند تحولی در ورزش کشور با ظرفیت بخش خصوصی ایجاد کند.

وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: آقای رئیس و نمایندگان محترم امروز از ورزشی سخن به میان می‌آورند که نه یک رشته ورزشی بلکه بخشی از تاریخ و فرهنگ ماست. کشتی برای ملت ایران تنها یک رقابت ورزشی نیست بلکه آینه‌ای از غیرت، جوانمردی و اخلاق است.

دنیامالی بیان کرد: در بازی‌های زاگرب ۲۰۲۵ همزمان در یک دوره از مسابقات بر بام جهان ایستادند. ایران به قهرمانی آسیا را هم دارد و در رده‌های پایه ایران نشان داده پشتوانه‌سازی مطمئنی شکل گرفته و کشتی بیشترین مدال را در سبد مدالی داشته است. نگاه به آمار نشان می‌دهد شصت درصد مدال در المپیک توسط کشتی به دست آمده است. کشتی ستون فقرات ورزش قهرمانی کشور و سرمایه ملی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.

نگذاشتیم فدراسیون کشتی سیاسی شود

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مراسم تجلیل از کشتی‌گیران در مجلس شورای اسلامی گفت: خدا را شاهد می‌گیرم بیشترین کمک را مجلس به ما کرد. سال ۹۸ اولین جلسه را با آقای تاجگردون داشتیم و بحث را با امیرحسین ثابتی هم انجام دادیم. اجازه ندادیم فدراسیون سیاسی شود، چون برای مردم است.

رئیس فدراسیون کشتی بیان کرد: هر جا گیر کردیم مجلس به ما کمک کرده است. آقای دنیامالی زمانی که نماینده مجلس بود بیشتر کمک می‌کرد، چون الان باید به همه ورزش‌ها رسیدگی کند.

قهرمان المپیک سیدنی اظهار کرد: آقای پرمانفر بابت دو کشتی‌گیر به من زنگ زد که حقشان ضایع نشود که گفتم یک سال صبر کنید که امسال هر دو مدال گرفتند.

دبیر تاکید کرد: کشتی محل وفاق ملی است و نه نفاق و اقدامات بچه‌ها حاصل کار فرهنگی شش الی هفت ساله است.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه آرزو‌های ما هنوز ادامه دارد و ان‌شالله المپیک لس‌آنجلس، تصریح کرد: اگر توسعه منطقه‌ای و ملی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نمی‌خواهید از ورزش حمایت کنید. بین اینکه تیم ببرد و یا برجام امضا شود مردم از کدام خوشحال می‌شوند.

قهرمان المپیک سیدنی اظهار کرد: ۶۷ درصد مدال‌های ایران در المپیک را کشتی گرفته که اگر همه مدال‌های جهانی و المپیک با هم حساب شود می‌شود ۸۲ درصد.

دبیر بیان کرد: نزدیک هزار میلیارد هزینه ما بوده که دویست و خرده‌ای را مجلس تامین کرد و بقیه را دولت و خودمان تامین می‌کنیم.

رئیس فدراسیون کشتی اضافه کرد: سال ۹۸ جمعیت کشتی سی هزار نفر شده بود که پارسال رسید به پانصد هزار نفر و در افق ما آمده که جمعیت کشتی به یک میلیون و دویست هزار نفر برسد.

دبیر گفت: آقای دنیامالی زمانی که نماینده مجلس بود پیشنهاد برنامه توسعه داد که برنامه هشت ساله نوشتیم که شش ماه پیش این برنامه را رد کردیم و برنامه ۲۰۳۱ را می‌خواهیم بنویسیم.

رئیس فدراسیون کشتی اظهار کرد: بیشترین درخواست کشتی‌گیر را داریم و در مسابقات جهانی ۱۴ الی ۱۵ کشتی‌گیر ما را می‌خواستتد؛ در سال‌های آینده محکم‌تر جلو می‌رویم.

پرچم ایران را در روزهای حساس به اهتزاز درآوردید

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این جلسه گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که نمایندگان مجلس امروز در جمع قهرمانانی هستند که باعث غرور و افتخار ملی شدند، نمایندگان مجلس مانند همه مردم در کنار شما در مسابقات زاگرب بودند و آن لحظه‌ای که روی تشک کشتی نفس می‌کشیدید، همه دعا می‌کردند. وقتی می‌جنگیدید، قلب مردم برای شما می‌تپید و شاهد زحمات و عرق غیرت شما بودند.

رئیس قوه مقننه ضمن تقدیر از ریاست فدراسیون کشتی و همه مربیان این رشته، بیان کرد: بعد از ۱۲ سال شاهد قهرمانی همزمان کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی بودیم که افتخار بزرگی است.

رئیس مجلس همچنین به نسل جنگ و نوجوانان بسیجی اشاره کرد و گفت: آنها در سنین پایین و آغاز دفاع مقدس، پا به میدان گذاشتند و همه چیز خود را برای ایران عزیز گذاشتند تا از سرزمین، جغرافیا، ارزش‌های ایران و مکتب قرآن و اهل بیت دفاع کنند. آنان با غیرت ایرانی و تعهد دینی خود به میدان آمدند و امروز خوشحالیم که شما هم در عرصه ورزش سربازی کردید و پرچم پرافتخار ایران را در این روز‌های حساس به اهتزاز درآوردید و مورد احترام همه ملت ایران قرار گرفتید.

قالیباف از رئیس فدراسیون کشتی تقدیر کرد و گفت: با برنامه‌ریزی خوب و مسیر درست این افتخارات به دست آمد. به طور ویژه از پژمان درستکار و حسن رنگرز، سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی تقدیر و تشکر می‌کنم.

رئیس مجلس همچنین از امیرحسین زارع به خاطر احترام به پرچم ایران پس از قهرمانی در مسابقات کشتی تمجید کرد و افزود: او با این حرکت، جشن شخصی و پیروزی را به مراسم وفاداری به میهن اسلامی تبدیل کرد و یک امر شخصی را به یک امر ملی بدل ساخت.

قالیباف با اشاره به جنگندگی قهرمانان کشتی افزود: برادر عزیزمان دانیال سهرابی با ابروی پاره و شرایط بسیار سخت کشتی گرفت و مبارزه کرد. او نشان داد در همان لحظات دشوار حتی با عرق خشک نشده کشتی، یاد خانواده و برادر مریضش بود که این نشان‌دهنده فرهنگ محوری و اهمیت خانواده در فرهنگ ایرانی است.

وی تاکید کرد: اگر ایران قوی می‌خواهیم، هیچ راهی به جز تقویت خانواده نیست و این اساس کار ماست.

قالیباف در پایان گفت: علیرضا دبیر در جایی گفت که کشتی ما مانند توان ما در عرصه موشکی است و ما ثابت کردیم که می‌توانیم. بر این اساس، بنده هم می‌گویم که شک نکنید در هر عرصه‌ای که با این روحیه وارد شویم، سنت الهی اجرا می‌شود و خداوند وعده داده است که نصر من الله و فتح قریب.

رئیس مجلس در پایان این مراسم از اعضای تیم ملی کشتی تقدیر به عمل آورد.