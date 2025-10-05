دو مرد و یک زن منتسب به گروه تروریستی داعش که با بمب‌گذاری در اتوبوس زائران ایرانی باعث شهادت یک کودک شده بودند، در دادگاه کیفری تهران پای میز محاکمه ایستادند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  شهریور سال ۱۴۰۲ گزارش آتش‌سوزی در اتوبوس حامل زائران عتبات عالیات که از همدان راهی کرمانشاه بود به نیرو‌های امدادی اعلام شد.

بلافاصله تیم‌های امدادی و پلیس به منطقه که در ابتدای گردنه اسدآباد بود، رفتند و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد که در این حادثه یک دختر یک سال و نیمه به نام «دلوین» جان باخته و ۱۰ نفر از مسافران از جمله مادر این نوزاد مصدوم شده‌اند. وقتی مشخص شد علت حادثه بمب‌گذاری و جاسازی مواد منفجره در داخل اتوبوس بوده، سربازان گمنام امام زمان (عج) با تلاش شبانه‌روزی متهمان این حادثه که دو مرد به نام‌های نریمان و کریم و یک زن به نام سمیه بود را شناسایی و دستگیر کردند. در بررسی‌ها مشخص شد نریمان و سمیه زن و شوهر هستند. متهمان با انجام تحقیقات و بازجویی‌های فنی به بمب‌گذاری اعتراف کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد که قضات هر ۳ نفر را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کردند.

در ادامه پرونده برای رسیدگی از جنبه مباشرت و معاونت در قتل دختربچه به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و ۳ متهم در شعبه ۱۰ پای میز محاکمه ایستادند.
 در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای این جلسه پدر کودک جان باخته به جایگاه رفت و گفت: «درخواستم دیه شرعی و اشد مجازات عاملان شهادت دخترم است.»

پس از آن مادر دخترک به قضات گفت: «متهم اصلی پرونده دختری سه ساله دارد که حالا در دادگاه حاضر است. نمی‌دانم چطور توانست جان دخترم را بگیرد. نوزاد شیرخواره‌ام در بغلم شهید شد و حالا درخواست دیه و اشد مجازات متهمان را دارم.»

سپس نریمان متهم اصلی پرونده برای توضیحات به جایگاه رفت و در دفاع از خود گفت: «من به این محکمه راضی نیستم.»

قاضی تکرار کرد: «آیا دفاعی داری؟»

متهم جواب داد: «من حرفم را زدم.»

پس از آن کریم متهم بعدی پرونده به جایگاه رفت و گفت: «از بمب‌گذاری اطلاعی نداشتم. یک ماه بعد از انفجار اتوبوس و دستگیری متوجه شدم. اما شیوه انفجار و نوع مواد تشکیل دهنده بمب با بمب‌هایی که من می‌ساختم متفاوت بود. خود راننده می‌گفت من در ماشین مواد اشتعال‌زا داشتم و بعد‌ها مسافران هم گفتند بعد از انفجار نور و شعله دیدند در حالی که بمب‌هایی که من می‌ساختم نور و شعله نداشت. نکته بعدی زمان بمب‌گذاری بود که بمب‌های ما برای ساعت ۱۰ و نیم تا ۱۱ برنامه‌ریزی شده بود، اما ساعت انفجار بمب نریمان ساعت دیگری بود؛ بنابراین من همان‌طوری که در بازجویی‌ها هم گفتم نقشی در انفجار اتوبوس و شهادت دختربچه ندارم.»

قاضی پرسید: «شما قبول دارید که در این مسیر با هم بیعت کرده بودید؟»

متهم جواب داد: «نه. من بمب‌هایی که ساخته بودم را یکی یکی کار گذاشتم و ساعتش را هم تنظیم کردم، اما بعد پشیمان شدم و همه بمب‌ها را جمع کردم.»

قاضی سؤال کرد: «اگر قصد آسیب رساندن نداشتید چرا این همه بمب ساخته بودید به طوریکه در زمان دستگیری‌تان بیش از ۱۰ بمب از شما کشف شد؟»

متهم گفت: «من توانایی ساختن بمب‌های بیشتری هم داشتم و می‌توانستم کارم را انجام دهم، اما همان‌طوری که گفتم در یک لحظه پشیمان شدم و همه بمب‌های جاسازی شده را جمع کردم.»

در ادامه همسر نریمان به عنوان متهم بعدی، به جایگاه رفت و گفت: «من نه با همسرم همدست بودم و نه دخالتی در بمب‌گذاری داشتم.»

قاضی سؤال کرد: «اگر در جریان نبودی چطور بیعت همسرت با کریم را فیلمبرداری کرده بودی؟»

سمیه گفت: «من فیلمی نگرفتم. آن شب وقتی نریمان و کریم در خانه بودند، همسرم به من گفت بچه‌ها را بردار و برو. حق نداری وقتی ما در خانه هستیم اینجا باشی و من اصلاً در آن محل نبودم.»

 قاضی پرسید: «بستگان نزدیک شما با داعش بیعت کرده بودند و نزدیکی زیادی با گروهک تروریستی داعش داشتید. به طوریکه چند نفر از بستگان‌تان به خاطر اعمال تروریستی و همکاری با داعش محکوم و اعدام شده‌اند. چطور می‌گویی از کار همسرم خبر نداشتم؟»

متهم پاسخ داد: «همسرم از این ماجرا خبر نداشت و من به او نگفته بودم که بستگانم داعشی بودند. من و همسرم با ایمان و تقوا زندگی مشترک را آغاز کردیم و نریمان در اغلب مواقع در حال دعا کردن بود و فکر نمی‌کردم یک روز دست به این کار بزند.»

پس از اظهارات سمیه وکیلش به جایگاه رفت و گفت: «موکلم آذر ۱۴۰۰ با نریمان ازدواج کرد و تا زمان دستگیری دوبار باردار شده و بعد هم درگیر رسیدگی به بچه‌هایش بوده و عملاً نمی‌توانسته با همسر و متهم دیگر پرونده همکاری کرده باشد. موضوع لباس انتحاری هم که برای همسرش دوخته به این خاطر بوده که نریمان به سمیه گفته بود در کار تعمیر موتور است و نیاز به لباسی دارد که جیب‌های زیادی داشته باشد. از آنجا که سمیه هم قدری خیاطی بلد بوده برای همسرش آن جلیقه را می‌دوزد که در نهایت هم به کار نمی‌آید و در زمان دستگیری هم در داخل خانه و بدون استفاده کشف و ضبط شده است. با این حال موکلم در زندان توبه کرده است.»

با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۱۵:۱۸ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
حیفففففف که پای( بچه) در جریان هست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
زودتر اعدام گردند. و چه خوب است که این اعدام های این انگلهای اجتماعی و بین المللی را به مردم هم نشان دهید. خوشحال می‌شویم. چون فکر می‌کنیم این اعدام‌ها الکی و درغ میباشد.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
اگه واقعا بمبا رو جم کرده قابل ترحمه
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
پست ترین انسان نماها،انگل های جامعه،هرسه شون باید خیلی زودتر اعدام میشدن....
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
بعد دوسال؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حامد
۱۰:۲۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
امان از روزی که ادم عقلش رو درست به کار نندازه تمام قران مهربانی احترام به همنوع و کلا تعال در زندگیه نکته جالب ماجرا راجب داعش اینه که هیچوقت در مورد فلسطین اسراییل کار ی نمیکنن اگر شما قرانو قبول داری که باید بری با اسراییل بجنگی قران بابت جهاد چیزی نگفته؟کشتن بچه دو ساله بی خبر از همه چی اگر واقعا مورد تایید خدا باشه باید به اون خدا شک کرد.که قطعا این نیست
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جلال اسدیه دهکردی
۱۰:۱۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
این پدر سوخته ها ازاد بشن مثل غده سرطانی پخش میشن اینا قاتل بالفطره هستن و بایستی اعدام بشن
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جلال اسدیه دهکردی
۱۰:۱۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
مجاهد خلق و داعشی = غیر قابل کوچکترین ترحم
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
همین ها را رحم کردند الان هم به بهانه اخراج از امریکا میان جاسوسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
حیوانات احمق اسرائیلی_آمریکایی.
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
این کثافتها را هرچه زودتر اعدام کنید نگذارید خون آن بچه پایمال شود
۰
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
جالب اینحاست که میگه شوهرم مذهبی بوده
اگر مذهبی بوده و قران را خوانده
در قران امده .اگر یک نفر بیگناه را بکشی
انگاری که همه بشریت را کشته ای و اگر یک نفر را نجات دهی
انگاری کل بشریت را نجات داده ای
کدام قران .حق مردم کشی را بهت داده!!!!!-؟؟؟؟
قران شیوخ داعشی!!!!؟؟؟؟؟
۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
داعش هم مذهبی اردوغان هم مذهبی اره هردو دست ودرکشتار م دم سوریه و عراق و حامی صهیونیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
این کارا از مردا بعید نیست.
اما جای تعجبه که زن دیگه چرا این کارا رو می کنه !!!
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
وقتی به جای خدا قبله بشه شیطان مهم نیست زن باشی یا مرد. مثل اسراییلی ها که خداشون شیطان شده.
