باشگاه خبرنگاران جوان - یافتههای نشریه اسرائيلی «هاآرتص» و مرکز تحقیقات«مارکر» نشان میدهد بخشی از حمایتهای مطرح شده از رضا پهلوی در شبکههای اجتماعی ساختگی بوده و شبکهای از حسابهای جعلی فارسیزبان مستقر در اسرائیل با بودجه مورد حمایت دولت نتانیاهو، در حال انتشار محتواها به نفع رضا پهلوی و تبلیغ بازگشت سلطنت بودهاند.
در گزارش این رسانههای اسرائيلی آمده است: در اوایل سال ۲۰۲۳، رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران که در انقلاب ۱۳۵۷ سرنگون شد، نخستین سفر رسمی خود را به اسرائیل انجام داد. در این دیدار، «گیلا گملیئل»، وزیر وقت اطلاعات اسرائیل (و وزیر علوم کنونی)، او را «ولیعهد ایران» خطاب کرد و رسانههای اسرائیلی نیز این سفر را نشانهای از «نبود دشمنی میان دو ملت ایران و اسرائیل» دانستند.
رضا پهلوی که در سالهای اخیر با شعارهای دموکراسیخواهانه و دفاع از حقوق بشر سخن گفته است. در کنفرانس خبری مشترک با وزیر اسرائیلی گفت: «از لهوالسا در لهستان تا ماندلا در آفریقای جنوبی، همهی جنبشهای موفق بر پایهی مقاومت مدنی و بدون مداخلهی خارجی شکل گرفتند — اما هیچیک بدون حمایت بینالمللی به پیروزی نرسیدند.»