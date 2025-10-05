او سپس از خبرنگاران خواست بازخورد سفرش به اسرائیل را در شبکه‌های اجتماعی بررسی کنند و گفت: «کافی است خودتان در توییتر و اینستاگرام جست‌وجو کنید؛ پاسخ را با چشمان خود خواهید دید.»

اما یافته‌های «هاآرتص» و «مارکر» نشان می‌دهد بخشی از این بازخوردها ساختگی بوده‌اند: شبکه‌ای از حساب‌های جعلی فارسی‌زبان مستقر در اسرائیل که با بودجه‌ی خصوصیِ دارای حمایت دولتی فعالیت می‌کردند، در حال انتشار محتوایی به نفع رضا پهلوی و تبلیغ بازگشت سلطنت بودند.

شبکه‌ای از حساب‌های جعلی فارسی‌زبان

پنج منبع مطلع به این دو رسانه گفته‌اند که پس از سفر پهلوی به اسرائیل و به‌ویژه پس از آغاز جنگ دوازده‌روزه با ایران، یک عملیات آنلاین گسترده با محوریت زبان فارسی آغاز شد. به گفته‌ی سه منبع، افراد فارسی‌زبان برای اداره‌ی حساب‌های جعلی در پلتفرم‌هایی چون «ایکس» (توییتر سابق) و اینستاگرام استخدام شدند. این حساب‌ها با کمک ابزارهای هوش مصنوعی پیام‌ها را تولید، سازمان‌دهی و منتشر می‌کردند و حتی پست‌های گیلا گملیئل ــ متحد اسرائیلی پهلوی ــ را بازنشر می‌دادند.

دو منبع دیگر گفته‌اند برخی از شرکت‌کنندگان در پروژه از اینکه از بودجه‌ی عمومی برای تبلیغ یک وزیر خاص استفاده می‌شود، ناراضی بودند.

پژوهشگران مستقل پیش‌تر بخشی از این شبکه را شناسایی کرده بودند. این حساب‌ها با هشتگ‌هایی مانند کینگ رضا پهلوی یا همان «شاه_رضا_پهلوی» فعالیت می‌کردند و پیام‌های پهلوی را بازنشر می‌دادند. ویدئویی با عنوان «سال آینده در تهران آزاد» که با هوش مصنوعی ساخته شده و در آن نتانیاهو، گملیئل و رضا پهلوی در خیابان‌های تهران قدم می‌زنند، یکی از نمونه‌های این فعالیت بود که بازدید میلیونی گرفت.

هم‌زمانی با حملات به زندان اوین

گزارش تازه‌ی «سیتیزن لب» با عنوان «فرار از زندان» (Prison Break) نشان می‌دهد همین شبکه هنگام حمله‌ی هوایی اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن، پیش از انتشار نخستین خبر در رسانه‌های ایرانی، شروع به پست‌گذاری درباره‌ی «انفجار در اطراف زندان» کرده بود. چند دقیقه بعد، ویدئویی منتشر شد که ظاهراً صحنه‌ی انفجار را نشان می‌داد — و بعداً مشخص شد جعلی بوده است. به گفته‌ی محققان، هم‌زمانی دقیق این انتشار با عملیات نظامی نشان می‌دهد که گردانندگان شبکه از قبل از حمله آگاه بوده‌اند.

«سیتیزن لب» نتیجه گرفته است که این کارزار، با هماهنگی یا به‌سفارش دولت اسرائیل انجام شده است. به‌گفته‌ی محققان، «این حساب‌ها دقیقاً هم‌زمان با حملات هوایی فعال شدند و احتمال اینکه فرد یا نهادی بدون اطلاع از برنامه‌ی ارتش اسرائیل بتواند چنین محتوایی را در آن زمان کوتاه آماده کند، بسیار کم است.»

تشویق به ناآرامی در ایران

پس از حمله، حساب‌های مرتبط مردم را به تجمع مقابل زندان اوین و «آزاد کردن بستگان‌شان» تشویق کردند. در پست‌های دیگر، کاربران ساختگی مردم را ترغیب می‌کردند که به خیابان بیایند یا از بانک‌ها پول خود را خارج کنند. برخی از همین حساب‌ها نیز به جنبش «مرگ بر دیکتاتور» پیوستند و ویدیوهای ساختگی از شعارهای شبانه در بالکن‌ها منتشر کردند تا خود را بخشی از اعتراضات واقعی جلوه دهند.

بهره‌گیری از مسائل واقعی در ایران

«سیتیزن لب» همچنین ده‌ها کانال تلگرامی مرتبط با این شبکه را شناسایی کرده که با موضوعاتی چون بحران آب، فساد و ناکارآمدی زیرساخت‌ها فعالیت داشته‌اند. یکی از این حساب‌ها با ظاهر یک زن ایرانی، صفحه‌ای در اینستاگرام و گروهی در تلگرام راه‌اندازی کرده و از زنان خواسته بود «داستان خود را در محیطی امن بازگو کنند».