هاآرتص افشا می‌کند بخش قابل توجهی از حمایت‌های شکل گرفته به نفع رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی محصول کارزار تبلیغاتی است که دولت بنیامین نتانیاهو با کمک حساب‌های جعلی فارسی زبان مستقر در اسرائيل به راه انداخته.

باشگاه خبرنگاران جوان - یافته‌های نشریه اسرائيلی «هاآرتص» و مرکز تحقیقات«مارکر» نشان می‌دهد بخشی از حمایت‌های مطرح شده از رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی ساختگی بوده و شبکه‌ای از حساب‌های جعلی فارسی‌زبان مستقر در اسرائیل با بودجه مورد حمایت دولت نتانیاهو، در حال انتشار محتواها به نفع رضا پهلوی و تبلیغ بازگشت سلطنت بوده‌اند.

در گزارش این رسانه‌های اسرائيلی آمده است: در اوایل سال ۲۰۲۳، رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران که در انقلاب ۱۳۵۷ سرنگون شد، نخستین سفر رسمی خود را به اسرائیل انجام داد. در این دیدار، «گیلا گملیئل»، وزیر وقت اطلاعات اسرائیل (و وزیر علوم کنونی)، او را «ولیعهد ایران» خطاب کرد و رسانه‌های اسرائیلی نیز این سفر را نشانه‌ای از «نبود دشمنی میان دو ملت ایران و اسرائیل» دانستند.

رضا پهلوی که در سال‌های اخیر با شعارهای دموکراسی‌خواهانه و دفاع از حقوق بشر سخن گفته است. در کنفرانس خبری مشترک با وزیر اسرائیلی گفت: «از له‌والسا در لهستان تا ماندلا در آفریقای جنوبی، همه‌ی جنبش‌های موفق بر پایه‌ی مقاومت مدنی و بدون مداخله‌ی خارجی شکل گرفتند — اما هیچ‌یک بدون حمایت بین‌المللی به پیروزی نرسیدند.»

او سپس از خبرنگاران خواست بازخورد سفرش به اسرائیل را در شبکه‌های اجتماعی بررسی کنند و گفت: «کافی است خودتان در توییتر و اینستاگرام جست‌وجو کنید؛ پاسخ را با چشمان خود خواهید دید.»

اما یافته‌های «هاآرتص» و «مارکر» نشان می‌دهد بخشی از این بازخوردها ساختگی بوده‌اند: شبکه‌ای از حساب‌های جعلی فارسی‌زبان مستقر در اسرائیل که با بودجه‌ی خصوصیِ دارای حمایت دولتی فعالیت می‌کردند، در حال انتشار محتوایی به نفع رضا پهلوی و تبلیغ بازگشت سلطنت بودند.

شبکه‌ای از حساب‌های جعلی فارسی‌زبان

پنج منبع مطلع به این دو رسانه گفته‌اند که پس از سفر پهلوی به اسرائیل و به‌ویژه پس از آغاز جنگ دوازده‌روزه با ایران، یک عملیات آنلاین گسترده با محوریت زبان فارسی آغاز شد. به گفته‌ی سه منبع، افراد فارسی‌زبان برای اداره‌ی حساب‌های جعلی در پلتفرم‌هایی چون «ایکس» (توییتر سابق) و اینستاگرام استخدام شدند. این حساب‌ها با کمک ابزارهای هوش مصنوعی پیام‌ها را تولید، سازمان‌دهی و منتشر می‌کردند و حتی پست‌های گیلا گملیئل ــ متحد اسرائیلی پهلوی ــ را بازنشر می‌دادند.

دو منبع دیگر گفته‌اند برخی از شرکت‌کنندگان در پروژه از اینکه از بودجه‌ی عمومی برای تبلیغ یک وزیر خاص استفاده می‌شود، ناراضی بودند.

پژوهشگران مستقل پیش‌تر بخشی از این شبکه را شناسایی کرده بودند. این حساب‌ها با هشتگ‌هایی مانند کینگ رضا پهلوی یا همان «شاه_رضا_پهلوی» فعالیت می‌کردند و پیام‌های پهلوی را بازنشر می‌دادند. ویدئویی با عنوان «سال آینده در تهران آزاد» که با هوش مصنوعی ساخته شده و در آن نتانیاهو، گملیئل و رضا پهلوی در خیابان‌های تهران قدم می‌زنند، یکی از نمونه‌های این فعالیت بود که بازدید میلیونی گرفت.

هم‌زمانی با حملات به زندان اوین

گزارش تازه‌ی «سیتیزن لب» با عنوان «فرار از زندان» (Prison Break) نشان می‌دهد همین شبکه هنگام حمله‌ی هوایی اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن، پیش از انتشار نخستین خبر در رسانه‌های ایرانی، شروع به پست‌گذاری درباره‌ی «انفجار در اطراف زندان» کرده بود. چند دقیقه بعد، ویدئویی منتشر شد که ظاهراً صحنه‌ی انفجار را نشان می‌داد — و بعداً مشخص شد جعلی بوده است. به گفته‌ی محققان، هم‌زمانی دقیق این انتشار با عملیات نظامی نشان می‌دهد که گردانندگان شبکه از قبل از حمله آگاه بوده‌اند.

«سیتیزن لب» نتیجه گرفته است که این کارزار، با هماهنگی یا به‌سفارش دولت اسرائیل انجام شده است. به‌گفته‌ی محققان، «این حساب‌ها دقیقاً هم‌زمان با حملات هوایی فعال شدند و احتمال اینکه فرد یا نهادی بدون اطلاع از برنامه‌ی ارتش اسرائیل بتواند چنین محتوایی را در آن زمان کوتاه آماده کند، بسیار کم است.»

تشویق به ناآرامی در ایران

پس از حمله، حساب‌های مرتبط مردم را به تجمع مقابل زندان اوین و «آزاد کردن بستگان‌شان» تشویق کردند. در پست‌های دیگر، کاربران ساختگی مردم را ترغیب می‌کردند که به خیابان بیایند یا از بانک‌ها پول خود را خارج کنند. برخی از همین حساب‌ها نیز به جنبش «مرگ بر دیکتاتور» پیوستند و ویدیوهای ساختگی از شعارهای شبانه در بالکن‌ها منتشر کردند تا خود را بخشی از اعتراضات واقعی جلوه دهند.

بهره‌گیری از مسائل واقعی در ایران

«سیتیزن لب» همچنین ده‌ها کانال تلگرامی مرتبط با این شبکه را شناسایی کرده که با موضوعاتی چون بحران آب، فساد و ناکارآمدی زیرساخت‌ها فعالیت داشته‌اند. یکی از این حساب‌ها با ظاهر یک زن ایرانی، صفحه‌ای در اینستاگرام و گروهی در تلگرام راه‌اندازی کرده و از زنان خواسته بود «داستان خود را در محیطی امن بازگو کنند».

برچسب ها: ایران ، اسرائیل ، هوش مصنوعی ، جنگ سایبری
با اجرایی‌شدن معاهده مشارکت راهبردی ایران و روسیه،مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا وارد مرحله‌ای جدید شد
سلام تهران و مسکو به نظم جدید
سد روسی-چینی در برابر تحریم‌های ضد ایرانی
سربازان دیجیتال مهم‌ترین سلاح نتانیاهو
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
4 تا متفور
. کتار هم ایستادند
در توهم سلطانی پیر و خرفت و کم هوش ترین
انسان نماها هستند ِهر چهار تا
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
طرفداران این خانواده فاسد اخلاقی و اقتصادی که
شبهاتی هم با نتیاهو داره .از این لحاظ
فقط ساواکی ها و نوه و نتیجه انهاست و بس
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
تو اگه مدیریت داشتی زنت را جمع میکردی با مربی یوگاش مثلا...هرزه وطن فروش ،تروریست داعشی،ننگ برتو....
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
تا این دلقک سیرک و مترسک شالیزار شمال
خودش و مادرش تلف و سقط و به هلاکت نرسیدند
محاکمه شوند و میلیاردها دلار دزدی را ازشون پس بگیریم
تمام نیروی قضات باید بر این متمزکز شوند
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
نشان دهنده اینه که اطلاعات امریکا و نوچه اش صهیونیست ها
چقدر راجع به وطن ما اشتباه است و
روی اسب بازنده .سرمایه گذاری کردند که یک ریال هم ارزش نداره
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
اگر تمام دریا ها و اقیانوس ها جوهر شوند
و تمام چوب ها قلم شوند و
از پسر کودتاچی و نوکر امریکا و انگلیس و غارتگر اموال ایرانیان
که طبق اعتراف خودش یک روز خودش و مادر عجوزه اش
کار نکردند
تعریف و تمجید کنند .به جایی نمیرسند
چونکه به منفوری بی بی نتیابوی لهستانی و بن گویر کرد عراقی و استمریج مجارستانی است
باید محاکمه شوند و جزی از مذاکره اتی .استرداد خودش و مادرش به ایران شویم
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
مثلا زمان قدیم که اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد بعد مدتی فرزندان اون شاه ایران رفتن کنار اسکندر مقدونی عکس یادگاری گرفتند ؟؟؟
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
رفتار ،قیافه،شخصیت ،عملکرد اینها و طرفدارنشون قابل توجیه نیست خدایا شکرت که ما را با آل علی آشنا ولذت با خود بودن رابه ما نشان دادی خدایا شکرت...
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
نمی گفتید ماخودمون میدونستم
کسیاز ایران برای ربع پهلوی ارزش قایل نیست طرفدارانش یه عده قلیل معلوم الحالن چاره ای نداره جز اینکه بیفته دامن اسراییل
۷
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
ای آل ببردت با اون هیکلت . تو ایرانی بودی رفتی با نتانیابو عکس گرفتی !!!
۹
۱۳
پاسخ دادن
