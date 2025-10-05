شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مردودی حداکثری داوطلبان در آزمون آموزش و پرورش ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تاریخ ۳۱ شهریور ماه نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد و اکثر داوطلبان مردود اعلام شدند. این موضوع با واکنشهایی از سوی داوطلبان روبهرو شد و از مسئولان درخواست رسیدگی کردند. به گفته شهروندخبرنگار ما غیبت لحاظ شده این در حالی است که داوطلبان تمام مراحل ارزیابی را پشت سر گذاشتند اکنون این اعلام نتیجه آنها را سردرگم و نگران کرده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام اعلام نتایج آزمون استخدامی خیلی از داوطلبان را نگران و سردرگم کرد. در چندین استان از جمله تهران برای برخی از داوطلبانی که تمام مراحل ارزیابی را پشت سر گذاشتهاند؛ غیبت رد شده و آنها از نتیجه نهایی حذف شدهاند. این مسئله پرسشهایی را ذهن داوطلبان درباره چگونگی اعلام نتایج به وجود میآورد.
متاسفانه این داوطلبین از زمان اعلام نتایج نهایی در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ همچنان بلاتکلیف ماندهاند! چه کسی پاسخگوی این بی عدالتی خواهد بود؟ لطفا پیگیری کنید.