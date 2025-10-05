باشگاه خبرنگاران جوان - از میان ۵ ورزشکار اعزامی به رقابتهای جهانی پارادوومیدانی ۲۰۲۵ دهلی نو، تنها فاطمه امیرزادگان به دلیل نداشتن مدارک لازم، موفق به شرکت در کلاسبندی نشد و از رقابتها بازماند. اما سایر نمایندگان کشور با تمام توان در میادین جهانی حاضر شدند.
در بخش پرتابها، نبرد بینظیر کمبینا و نابینایان ایران؛ ۴ مدال درو کردند.
تیم ملی ورزشکاران کمبینا و نابینای ایران با عملکردی درخشان در رقابتهای جهانی پارادوومیدانی ۲۰۲۵ دهلی نو، موفق به کسب ۴ مدال ارزنده شامل ۲ طلا و ۲ نقره شد.
در بخش پرتابها، امیرحسین علیپور در پرتاب وزنه و حسن باجولوند در پرتاب دیسک با رکوردهایی قابل توجه به مقام اول رسیدند و مدال طلای جهان را بر گردن آویختند. همچنین، مهدی اولاد در رقابتی فشرده در پرتاب وزنه، مدال نقره را کسب کرد.
در بخش دوومیدانی، هاجر صفرزاده، دونده کمبینای کشورمان، با وجود ابتلا به سرماخوردگی شدید و درگیری ریوی، با تمام توان در ماده ۴۰۰ متر دوید و با کسب مدال نقره، افتخاری دیگر برای کاروان ایران رقم زد
