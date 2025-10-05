تیم فوتبال استقلال در حالی امروز رو در روی چادرملو قرار می‌گیرد که ترکیب این تیم باز هم دچار تغییراتی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم فوتبال استقلال امروز یکشنبه ۱۳ مهر در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه تختی به مصاف چادرملو خواهد رفت. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی آبی‌ها، برای اولین بار در فصل جاری همه بازیکنان خود را در اختیار دارد تا ترکیبی کامل و بی‌کمبود نفرات را به میدان بفرستد.

با توجه به نمایش خوب حبیب فرعباسی در دیدار اخیر استقلال مقابل المحرق بحرین، پیش‌بینی می‌شود او بار دیگر درون دروازه آبی‌ها قرار بگیرد.
در قلب خط دفاع، رستم آشورماتوف دومین بازی رسمی خود برای استقلال را تجربه خواهد کرد. احتمال بالایی وجود دارد که عارف غلامی که به آمادگی صددرصدی رسیده، در کنار او بازی کند. در سمت راست خط دفاع، رامین رضاییان و در سمت چپ ابوالفضل جلالی حضور خواهند داشت.

دیدیه اندونگ، هافبک گابنی استقلال، که در بازی قبلی با یک اشتباه باعث دریافت گل شد، احتمالاً از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. زوج خط میانی این دیدار را روزبه چشمی و مهران احمدی تشکیل خواهند داد.

منیر الحدادی نقش بازیکن پشت مهاجم را بر عهده خواهد داشت. یاسر آسانی و علیرضا کوشکی به ترتیب در پست‌های وینگر راست و چپ به میدان خواهند رفت. داکنز نازون نیز به عنوان مهاجم نوک ترکیب استقلال را تکمیل خواهد کرد.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل چادرملو:

دروازه‌بان: حبیب فرعباسی
مدافعان: رستم آشورماتوف، عارف غلامی (سامان فلاح)، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی
هافبک‌ها: روزبه چشمی، مهران احمدی، دیدیه اندونگ
مهاجمان: منیر الحدادی، یاسر آسانی، داکنز نازون (سعید سحرخیزان)، علیرضا کوشکی

