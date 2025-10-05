در راستای گسترش فرهنگ نیکوکاری، سامانه‌ای ویژه برای ثبت و مدیریت کمک‌های دانش‌آموزی در مدارس کشور راه‌اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - صبح امروز جشن عاطفه‌ها در مدارس سراسر کشور برگزار شد.

مهدی متقی‌فر، معاونت امور فرهنگی کمیته امداد حضرت امام (ره) در این آئین گفت: یکی از رسالت‌های مهم کمیته امداد، توسعه فرهنگ کمک‌رسانی به محرومین است؛ مردم ما در این زمینه بسیار پیشتاز هستند و به همت خیرین و دانش‌آموزان، امسال توزیع کمک‌های زیادی برای دانش‌آموزان مددجوی کمیته امداد انجام شده است.

معاونت امور فرهنگی کمیته امداد حضرت امام (ره) افزود: این امر مقدس نیازمند همکاری و مشارکت بیشتر از سوی عزیزان در آموزش و پرورش است. سامانه‌ای برای مدارس طراحی شده که هر مدرسه می‌تواند صفحه‌ای اختصاصی داشته باشد و کمک‌های دانش‌آموزان را ثبت و مدیریت کند.

متقی‌فر در ادامه از مسئولان آموزش و پرورش خواست تا در این راستا همکاری بیشتری داشته باشند و تأکید کرد: برنامه‌های معاونت مشارکت‌های کمیته امداد می‌تواند برکات زیادی برای جامعه به همراه داشته باشد.

معاونت امور فرهنگی کمیته امداد حضرت امام (ره) همچنین ضمن قدردانی از زحمات تمامی دست‌اندرکاران برنامه، به ویژه عزیزان در سازمان دانش‌آموزی، تصریح کرد: ما همیشه قدردان زحمات کسانی هستیم که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه تلاش می‌کنند.

متقی‌فر ادامه داد: امسال الحمدلله به همت خیرین، مردم و اتفاقاً دانش‌آموزان در مدارس متعدد، ۸۵۰ هزار بسته لوازم‌التحریر را در سراسر کشور بین دانش‌آموزان مددجوی کمیته امداد توزیع کردیم. این واقعاً اتفاق بسیار مهمی است.

در ادامه این مراسم مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: هدف اصلی ما در آموزش و پرورش، تقویت دانش‌آموزان و آشنا کردن آن‌ها با فرهنگ نوع‌دوستی است. این مهم برای ما از اولویت‌های کاری‌مان به شمار می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: ما معتقدیم که دانش‌آموزانی که در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند، می‌توانند الگوی خوبی برای سایر مدارس باشند و این فرهنگ را در جامعه گسترش دهند.

پارسا ادامه داد: ما در سطح مدارس تلاش کرده‌ایم تا این فرهنگ را پیاده‌سازی کنیم و امیدواریم که با همکاری یکدیگر، بتوانیم گام‌های مؤثری در این راستا برداریم.

برچسب ها: جشن عاطفه ها ، کمیته امداد
