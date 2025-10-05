فهرست ۲۶ نفره تیم ملی فوتبال نوجوانان برای نخستین اردوی آماده‌سازی این تیم پیش از مقدماتی جام ملت‌های آسیا اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال اعلام کرد، نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا از یکشنبه ۱۳ مهر تا سه‌شنبه ۲۲ مهر در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

برهمین اساس کادرفنی تیم ملی پس از برگزاری ۷ اردوی انتخابی و ارزیابی ۱۹۶ بازیکن و همچنین بررسی دقیق لیگ برتر تهران و لیگ برتر کشور، نخستین فهرست این تیم را با ۲۶ بازیکن اعلام کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

محمد علی رهنما، علی اصغرزاده، امیرحسین حاج علی اکبری، امیرعلی خادمی، علی حیدری، محمد افراسیابی، مرتضی تدینی و محمد قاسمی (سپاهان)

امیر طا‌ها محمدی‌فر (پارس برازجان)

امیر ماهان افروزیانی، امیرحسین طایفه، محمد امین دهقانی، پویا اسمی و امیر رضا ولی پور (پرسپولیس)

طا‌ها پورمحمد، محمد بی‌نیاز و امیرمحمد عبدی (پیکان)

امیرمحمد زارعی، محمد طا‌ها کاویانی و پویا جعفری (کیا)

عباس رفیع (فولاد خوزستان)

ابوالفضل حسینی (پاس شیراز)

بردیا دری و سام گلکون (خلیج فارس شیراز)

ماهان بهشتی (ملوان انزلی)

جعفر اسدی (ملی‌پوشان چمستان مازندران)

نفرات زیر باید تا ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۱۳ مهر خود را به کادرفنی تیم ملی معرفی کنند.

تیم ملی نوجوانان از یک تا ۹ آذر باید در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا به میزبانی هند شرکت کند.

برنامه بازی‌های این تیم در این مرحله به شرح زیر است:

۳ آذر
چین تایپه_ ایران

۵ آذر

ایران_ لبنان

۷ آذر
فلسطین_ ایران

۹ آذر

ایران_ هند

برچسب ها: تیم ملی فوتبال نوجوانان ، فدراسیون فوتبال
