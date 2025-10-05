بازیکن مشهور بسکتبال ایران در دوره جدید لیگ برتر هنوز با تیمی قرارداد نبسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد حدادی که حدود ۲ سال قبل از تیم ملی بسکتبال حداحافظی کرده بود در حالی که لیگ برتر بسکتبال از هفته گذشته آغاز شده و در حالی که انتظار می‌رفت حامد حدادی همانند همیشه حضور داشته باشد، اما تا این لحظه هنوز با تیمی قرارداد نبسته است.

ستاره کهنه کار بسکتبال ایران که ۲ سال قبل از تیم ملی خداحافظی کرد، به حضور در رده باشگاهی ادامه داد و فصل گذشته نیز برای نفت آبادان بازی کرد، اما در این فصل فعلا خبری از قرارداد جدید نیست.

حامد حدادی در دوران حرفه‌ای بسکتبالش در NBA بازی کرد و ۴ سال با تیم ممفیس گریزلیز همراه بود و لیگ‌های معتبری را در دوران بسکتبالش تجربه کرده است.