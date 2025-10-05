باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - حسین جلالی، سرپرست یگان حفاظت میراثفرهنگی استان قم گفت:به دنبال وقوع زمینلرزه ۵.۳ ریشتری بامداد یازدهم مهرماه که کانون آن در حوالی زواره استان اصفهان بود و لرزش آن در قم نیز احساس شد، تیمهای یگان حفاظت بهصورت میدانی از آثار تاریخی در بخش مرکزی و قمرود بازدید کردند.
او افزود:در این پایش میدانی، وضعیت فیزیکی و پایداری بناهای شاخص از جمله کاروانسراها، آبانبارها، حمامهای تاریخی، مساجد و پلهای تاریخی واقع در روستاهای محمدآباد کاج، البرز، فرجآباد و مظفرآباد در محور تاریخی جاده قم – گرمسار مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه هیچگونه آسیب یا تخریب در آثار تاریخی این مناطق مشاهده نشده است.
سرپرست یگان حفاظت استان قم با تأکید بر ضرورت مراقبت مستمر از مواریث فرهنگی در برابر حوادث طبیعی گفت: بهدلیل ماهیت آسیبپذیر سازههای خشتی و سنگی، پایش مستمر و گشتهای حفاظتی تقویتشده در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفته است تا در صورت وقوع هرگونه لرزش یا شرایط بحرانی، ارزیابی سریع و دقیق انجام گیرد.