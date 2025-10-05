باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه) در حالی آغاز شد که در حضور رییس و نمایندگان خانه ملت و وزیر ورزش و جوانان از تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان که اخیرا در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی به عنوان ارزشمند قهرمانی دست یافتند، تقدیر به عمل آمد.

تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در اتفاقی تاریخی با کسب ۶ مدال طلا، ۴ نقره و ۵ برنز به طور همزمان در مسابقات جهانی که بزرگترین آوردگاه جهانی این رشته محسوب می‌شود به طور همزمان رتبه قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

مراسم اهدای جوایز وتقدیر از کشتی گیران مدال آور در حضور محمد باقرقالیباف، رییس مجلس، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، علیرضادبیر، رییس فدراسیون کشتی و مرتضی آقاطهرانی نماینده تهران انجام شد.

احمد محمدی جوان دروزن ۶۱ کیلوگرم (نقره)، رحمان عموزاد خلیلی در وزن ۶۵ کیلوگرم (طلا)، محمد نخودیدر وزن ۷۹ کیلوگرم (برنز)، کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم (برنز)، امیر حسینفیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم (برنز)، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم (نقره) وامیر حسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم (طلا) مدال آوران تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی کرواسی بودند که در کنار پژمان درستکار، سرمربی، احسان امینی، مربی و محمد جواد یزدانی‌نیا سرپرست این تیم از آن‌ها تقدیر شد.

برای تیم ملی فرنگی نیز پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم (نقره)، محمد مهدی کشتگار در وزن ۶۳ کیلوگرم (برنز)، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم (طلا)، دانسال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم (برنز)، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم (طلا)، علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم (نقره)، محمد هادی ساوری در وزن ۹۷ کیلوگرم (طلا) و امین میرزاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم (طلا) صاحب مدال شدند. حسن رنگرز، سرمربی، حسین حسین زاده، مربی و امید شایگان سرپرستاین تیم بودند که از آنها نیز تجلیل به‌عمل آمد.

منبع: وزارت ورزش و جوانان