سه واحد آموزشی خیرساز در سیرجان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان و جمعی از مسئولان بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- عزت آبادی- امروز ۱۳ مهرماه، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، سرپرست اداره کل نوسازی مدارس کرمان، معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری، رییس دفتر نماینده مردم و جمعی از مسئولان، سه واحد آموزشی خیرساز در شهرستان سیرجان به بهره‌برداری رسید.

معاون برنامه ریزی و‌توسعه فرمانداری سیرجان در این مراسم گفت:هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانه جهانشاهی به‌صورت مشارکتی توسط خیر نیک‌اندیش علی‌اصغر جهانشاهی احداث شده و با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان، در زمینی با زیربنای ۶۱۰ مترمربع و شامل ۶ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود:مدرسه پسرانه ابتدایی سیوندی نیز با مشارکت خانواده سیوندی، با اعتباری بیش از ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در زیربنایی به وسعت ۳۸۴ مترمربع در قالب ۶ کلاس درس افتتاح شد.

اکبر عباسپور همچنین تصریح کرد:مدرسه دارالعلوم مهر نیز با مشارکت خانواده حسام و با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در قالب ۶ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.

معاون فرماندار سیرجان ضمن قدردانی از مشارکت خیران مدرسه‌ساز در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان، گفت: توسعه آموزش و ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی بدون همراهی خیران بزرگوار میسر نخواهد بود.

