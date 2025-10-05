با فرا رسیدن فصل پاییز، برداشت گردو از باغ‌های البرز به ویژه بخش چندار آغاز شد؛ محصولی استراتژیک که نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - همزمان با شروع مهرماه، عملیات برداشت گردو درباغات بخش چندار آغاز شد. باغداران این منطقه از کیفیت بالای محصول امسال ابراز رضایت دارند.

گردوی چندار به دلیل شرایط اقلیمی خاص منطقه، از نظر طعم، چربی و ماندگاری، یکی از مرغوب‌ترین انواع گردو در استان البرز محسوب می‌شود. 

بسیاری از خریداران عمده از استان‌های همجوار برای تهیه گردوی چندار به این منطقه مراجعه می‌کنند.

استان البرز دارای دو هزار هکتار باغ گردو است و بر اساس برآوردهای کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از پنج‌هزار و پانصد تن گردو از این باغات برداشت شود.

بخش چندار از31 روستا ویک شهر تشکیل شده است

گردو چیدن همیشه تلفات میده و باید بشدت ایمنی رو رعایت کنن و نی های ده متری سبک به گردو چین ها داده بشه شاید هم بشه میمونها رو مثل نارگیل چیدن برای گردو چیدن هم تربیت کرد
